Замотанные в одежду: во Франции мужчина обнаружил останки детей в собственном доме

Во Франции 41-летний мужчина увидел ужасную находку у себя дома – останки детских тел. Они были запихнуты в полиэтиленовые пакеты, а сверху еще и завернуты в одежду.

Ситуация произошла во французской коммуне Мезре. Имя мужчины не назвали.

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Как увидел находку

44-летняя жена мужчины скоропостижно умерла от рака. После этого он решил устроить генеральную уборку дома. Однако то, что увидел, шокировало не только его. Мужчина нашел останки детей, когда убирал в шкафах в гараже.

На место сразу же приехали правоохранители. Уже позже служащие, обыскав территорию, нашли еще 2 мертвых ребенка в запертом шкафу в сарае. Рядом лежали 2 ножа.

Когда погибли дети

Тела были в полиэтиленовых пакетах, а сверху еще и завернуты в одежду. Сейчас расследование продолжается, однако предполагают, что каждый ребенок умер в разный период.

Стоит отметить, что у пары, которая жила в доме, не было детей. Однако у жены, которая умерла, были 2 ребенка от первого брака.

В ближайшее время проведут вскрытие и анализ найденных тел.

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