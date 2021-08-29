Ситуація трапилась у французькій комуні Мезре. Ім'я чоловіка не назвали.
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Як побачив знахідку
44-річна дружина чоловіка раптово померла від раку. Після цього він вирішив влаштувати генеральне прибирання вдома. Однак те, що побачив, шокувало не лише його. Чоловік знайшов рештки дітей, коли прибирав у шафах в гаражі.
На місце одразу ж приїхали правоохоронці. Вже пізніше службовці, обшукавши територію, знайшли ще 2 мертві дитини в замкненій шафі в сараї. Поряд лежали 2 ножі.
Коли загинули діти
Тіла були у поліетиленових пакетах, а зверху ще й загорнуті в одяг. Наразі розслідування триває, однак припускають, що кожна дитина померла у різний період.
Варто зазначити, що у пари, яка жила у домівці, не було дітей. Однак у дружини, яка померла, були 2 дитини від першого шлюбу.
Найближчим часом проведуть розтин і аналіз знайдених тіл.
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