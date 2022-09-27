Замученных сбрасывали в реку, многих вывезли, – боец Kraken о показаниях людей на Харьковщине

Оккупанты в полной мере понимают, что обстреливают мирное население Украины. Более того, захватчики получают удовольствие и входят во вкус от убийств гражданских украинцев.

Такое мнение в интервью 24 каналу озвучил представитель спецподразделения Kraken Константин Немичев.

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Он сказал, что у россиян срабатывает животный инстинкт, они уже не люди.

Все они (оккупанты – 24 канал) понимают, но входят во вкус. Что мы видим? Погибшие, замучены гражданские. Захоронения, такие как Изюм и Балаклея. У них испорчена психика. Буча, Ирпень, Харьковщина, Мариуполь,

– отметил Немичев.

Представитель спецподразделения Kraken вспомнил, как местные рассказывали, что замученных гражданских сбрасывали под мост в реку. Также бойцы его спецподразделения находили много подвалов, где были пытки. Местные рассказывали, что очень непросто было людям на оккупированных территориях, родственники которых служили в ВСУ.

"Многие люди сейчас неизвестно где. Их забрасывали в автобусы и отправляли на территорию россии. Брали в плен гражданских, как они это и делают", – добавил он.

Константин Немичев сказал, что еще много работы впереди, чтобы найти пропавших людей. Их могли замучить, убить, отправили в россию, или они еще где-то скрываются. Есть очень много людей, пропавших без вести.

В Изюме нашли еще два массовых захоронения

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Изюме Харьковской области обнаружили еще 2 места массовых захоронений. В братских могилах могут быть похоронены сотни людей.

Вы знаете? В маленьком городке есть еще две братские могилы. Вот что происходит. Санкции должны продолжаться. Эти санкции будут иметь политические последствия, а также финансовые последствия,

– сказал Зеленский.

Добавим, что в результате успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области из-под оккупации россиян был освобожден город Изюм. Уже 16 сентября под Изюмом было обнаружено 445 могил с крестами. На месте трагедии побывали журналисты и показали жуткие кадры.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов информировал, что почти все эксгумированные имеют признаки насильственной смерти. Одно из тел, показанное журналистами, было с завязанными руками. По словам военных, это может свидетельствовать об убийстве пленников.

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