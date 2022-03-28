Занимает около 10 минут: автоматическая регистрация ФЛП снова в Дие

Самая быстрая в мире регистрация бизнеса снова доступна украинцам. На портале "Дія" ФЛП можно зарегистрировать всего за 10 минут.

Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, услуга была временно недоступна. Реестры были отключены, чтобы данные украинцев находились в полной безопасности.

Ранее Украинцы вскоре смогут внести в "Дия" факты поврежденного оккупантами имущества

Единый государственный реестр снова работает

Сейчас Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований снова работает.

Как правильно открыть ФЛП в Дие