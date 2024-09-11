Вопрос, который всех интересует, – так что такое эскалация?

У меня все тот же вопрос в пустоту (он вообще к уважаемым партнерам, но это как в пустоту): скажите, а какая эскалация вам еще нужна? Можно описать так, чтобы все мы поняли: вот это была не эскалация, а если будет так, тогда эскалация.

Эскалация конфликта или "обычное течение"

Что еще, кроме тактического ядерного оружия и полномочного ядерного удара по территории Украины, не применяла Россия? Вроде бы все применяла. Но это была не эскалация?

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А если мы конвенционным оружием ударим по территории страны, которая оккупировала треть нашей территории и ежедневно убивает сотни наших сограждан – это будет эскалация? Точно она?

А можно ли оглянуться немного назад? Вспомним, как Запад давал нам пушки. Не сразу, конечно, ведь боялся эскалации. Как давал HIMARS? Ракеты? Танки? ПВО? Самолеты? А что было бы, если бы все это дали сразу? Как обстояли бы дела с эскалацией? А было бы российское наступление, если бы Запад не сделал паузу в поставках на 7 месяцев? Точно бы россияне подходили к Покровску? Вот не уверен. И сколько бы наших воинов остались живыми, не знаю.

7 месяцев мы держались без поставок вооружений. 7 месяцев они убивали, разрушали и продвигались вперед. Как это было связано с массовой иммиграцией через мексиканскую границу я не знаю. Зато, как это повлияло на ход крупнейшей и самой кровавой войны за 80 лет в центре Европы, я знаю точно.

Но все это не "эскалация конфликта", дорогие партнеры. Это его "обычное течение". Когда каждый день от рук агрессора в Украине умирают люди, то это норма? Никаких обострений, ни бояться, ни волноваться не стоит?

Понимаете, очень странная логика: безнаказанно бить ракетами по нашей стране, находясь в зоне действия дальнобойного оружия, которое нам не дают применить, оказывается – можно. А выжечь российские аэродромы, с которых взлетают самолеты, которые несут смерть украинским гражданам – нельзя?

Война могла закончиться раньше

Я не понимаю логики этих решений. И сомневаюсь, что вы найдете человека в Украине, который такие решения поймет и одобрит. Скажу очевидное. Эту войну можно было закончить за несколько дней. В принципе, еще в 2014 году можно было поставить точку, иначе среагировав на аннексию чужой территории, на вторжение российских войск на Донбасс, на сбитый Boeing МН17.

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В 2022 году также можно было повестись иначе и сделать так, чтобы бешеная собака, поджав хвост, забилась в будку. Мгновенно. За преступлением должно следовать наказание, а не глубокая озабоченность и искреннее сочувствие, в сочетании с бизнес-отношениями.

Но какое право я имею упрекать тех, кто помог нам выстоять? Никакого. Я просто хочу спросить в пустоты: неужели еще не понятно, что пока бешеного пса пытаются отогнать от истекающей кровью Украины из водяных пистолетиков, мир становится все ближе к настоящей эскалации? Потому что агрессор, не получивший по заслугам, становится сильнее, наглее и жестче.

Эта война уже изменила мир на многие десятилетия. Процесс не закончен, впереди – много сюрпризов.