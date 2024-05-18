И чтобы Украина победила, и чтобы Россия не проиграла: Зеленский раскритиковал позицию Запада

По мнению президента Владимира Зеленского, западные лидеры боятся безоговорочной победы Украины. Поражение России для них является слишком рисковым.

Соответствующее заявление глава нашего государства озвучил на встрече с журналистами 16 мая. Об этом информирует 24 Канал. В то же время Зеленский отметил помощь со стороны партнеров, которая нужна для победы.

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Запад боится поражения России

По словам украинского лидера, западные элиты опасаются поражения России в войне с Украиной, поскольку это будет иметь непредсказуемые последствия для мира с геополитической точки зрения. Президент на этом акцентировал достаточно решительно.

Я считаю, что партнеры боятся проигрыша России в этой войне. Они хотели бы, чтобы Украина победила так, чтобы Россия не проиграла. Потому что это будет непредсказуемый проигрыш и непредсказуемая геополитика,

– сказал Зеленский.

Глава нашего государства не разделяет негласную позицию Запада, ведь считает, что "оно так не работает". Владимир Зеленский констатировал: чтобы Украина победила, воинам надо давать все то, с чем они смогут победить. Речь, очевидно, об оружии и амуниции.

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