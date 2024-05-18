И чтобы Украина победила, и чтобы Россия не проиграла: Зеленский раскритиковал позицию Запада
По мнению президента Владимира Зеленского, западные лидеры боятся безоговорочной победы Украины. Поражение России для них является слишком рисковым.
Соответствующее заявление глава нашего государства озвучил на встрече с журналистами 16 мая. Об этом информирует 24 Канал. В то же время Зеленский отметил помощь со стороны партнеров, которая нужна для победы.
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Запад боится поражения России
По словам украинского лидера, западные элиты опасаются поражения России в войне с Украиной, поскольку это будет иметь непредсказуемые последствия для мира с геополитической точки зрения. Президент на этом акцентировал достаточно решительно.
Я считаю, что партнеры боятся проигрыша России в этой войне. Они хотели бы, чтобы Украина победила так, чтобы Россия не проиграла. Потому что это будет непредсказуемый проигрыш и непредсказуемая геополитика,
– сказал Зеленский.
Глава нашего государства не разделяет негласную позицию Запада, ведь считает, что "оно так не работает". Владимир Зеленский констатировал: чтобы Украина победила, воинам надо давать все то, с чем они смогут победить. Речь, очевидно, об оружии и амуниции.
Другие заявления президента
- В четверг, 16 мая, Владимир Зеленский провел встречу с ограниченным кругом журналистов, которых пригласила пресс-служба Офиса Президента. Информацию о событии впоследствии опубликовали на официальном сайте ОП.
- Президент акцентировал на том, что Киев активно готовится к Глобальному саммиту мира в Швейцарии, который состоится 15 и 16 июня. Также вскоре начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз и саммит НАТО.
- В целом глава государства говорил об ожиданиях от этих международных событий, формулу мира, а также об энергетической безопасности. В частности, Зеленский не считает справедливым запрет Вашингтона по применению оружия по России.
- Как он отметил, удары американским арсеналом по объектам на территории России – это не о наступлении украинской армии с использованием западного оружия на территории России. Это – о защите, который можно рассматривать как превентивные санкции.
- Вместе с тем Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны остановили наступление россиян на Харьковщине и стабилизировали ситуацию в регионе. Самая глубокая точка продвижения войск захватчиков составляет 10 километров.