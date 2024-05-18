Відповідну заяву глава нашої держави озвучив на зустрічі з журналістами 16 травня. Про це інформує 24 Канал. Водночас Зеленський наголосив на допомозі з боку партнерів, яка є потрібною для перемоги.
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Захід боїться поразки Росії
За словами українського лідера, західні еліти остерігаються поразки Росії у війні з Україною, оскільки це матиме непередбачувані наслідки для світу з геополітичного погляду. Президент на цьому акцентував досить рішуче.
Я вважаю, що партнери бояться програшу Росії у цій війні. Вони хотіли б, аби Україна перемогла так, щоб Росія не програла. Бо це буде непередбачуваний програш і непередбачувана геополітика,
– сказав Зеленський.
Глава нашої держави не поділяє негласну позицію Заходу, адже вважає, що "воно так не працює". Володимир Зеленський констатував: аби Україна перемогла, воїнам треба давати все те, з чим вони зможуть перемогти. Йдеться, вочевидь, про зброю та амуніцію.
Інші заяви президента
- У четвер, 16 травня, Володимир Зеленський провів зустріч з обмеженим колом журналістів, яких запросила пресслужба Офісу Президента. Інформацію про подію згодом опублікували на офіційному сайті ОП.
- Президент акцентував на тому, що Київ активно готується до Глобального саміту миру у Швейцарії, що відбудеться 15 і 16 червня. Також невдовзі розпочнуться переговори щодо вступу України до Євросоюзу та саміт НАТО.
- Загалом глава держави говорив про очікування від цих міжнародних подій, формулу миру, а також про енергетичну безпеку. Зокрема, Зеленський не вважає справедливою заборону Вашингтона щодо застосування зброї по Росії.
- Як він наголосив, удари американським арсеналом по об'єктах на території Росії – це не про наступ української армії з використанням західної зброї на території Росії. Це – про захист, який можна розглядати як превентивні санкції.
- Разом з тим Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони зупинили наступ росіян на Харківщині та стабілізували ситуацію в регіоні. Найглибша точка просування військ загарбників становить 10 кілометрів.