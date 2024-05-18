Відповідну заяву глава нашої держави озвучив на зустрічі з журналістами 16 травня. Про це інформує 24 Канал. Водночас Зеленський наголосив на допомозі з боку партнерів, яка є потрібною для перемоги.

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Захід боїться поразки Росії

За словами українського лідера, західні еліти остерігаються поразки Росії у війні з Україною, оскільки це матиме непередбачувані наслідки для світу з геополітичного погляду. Президент на цьому акцентував досить рішуче.

Я вважаю, що партнери бояться програшу Росії у цій війні. Вони хотіли б, аби Україна перемогла так, щоб Росія не програла. Бо це буде непередбачуваний програш і непередбачувана геополітика,

– сказав Зеленський.

Глава нашої держави не поділяє негласну позицію Заходу, адже вважає, що "воно так не працює". Володимир Зеленський констатував: аби Україна перемогла, воїнам треба давати все те, з чим вони зможуть перемогти. Йдеться, вочевидь, про зброю та амуніцію.

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