Запад дает мотивацию россиянам ликвидировать Путина, – Фейгин
Навсегда убрать Владимира Путина могут только люди, обладающие силовым ресурсом. Речь идет об армии, спецслужбе или что-то вроде "кадыровцев".
Решится ли окружение Путина его убрать
Впрочем, в России доминирует страх. Об этом 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.
Ликвидация Лукашенко ускорит падение режима Путина, – политолог
По его мнению, оцепление президента России Владимира Путина могло бы сделать что-то похожее, как когда-то сделали с Михаилом Горбачевым: довести до неизлечимой болезни и закрыть в санатории.
Запад подталкивает этих людей к каким-либо решительным шагам. Однако они пока не продвигаются,
– заверил Фейгин.
По словам российского правозащитника, Соединенные Штаты Америки и публичными, и непубличными методами доказали свою позицию, мол, "уберите этого сумасшедшего". А дальше решать уже россияне.
Марк Фейгин предположил, что из-за страха часть окружения Владимира Путина думает о том, как его убрать. Впрочем, кое-кто раньше времени убежал, чтобы сказать сейчас "мы здесь ни при чем".
Марк Фейгин о вероятности ликвидации Путина: смотрите видео
Ликвидация Владимира Путина: что нужно знать
- Экскомандующий британской армией Ричард Кэмп рассказал, что Запад не должен исключать возможность ликвидации Путина.
- Ричард Кэмп рассказал, что Путин является "постоянной и смертельной угрозой" и его убийство могло бы быть "неприятным" для некоторых, однако это поможет спасти тысячи жизней.
- По его мнению, НАТО должно рассмотреть все варианты отстранения Путина от власти.
- Похожее заявление сделал и Кристофер Стил, бывший руководитель британской разведки MI6.
- Кристофер Стил убежден, что Владимира Путина отстранят от руководства страной. В крайнем случае – убьют свои же люди.
- Он подчеркнул, что с Путиным невозможно будет вести дела, когда война против Украины завершится.
- Кроме того, эксглава британской разведки выразил недоверие главе России, ведь сомневается, что последний не сорвет мирные договоренности.
- В своем интервью Стил добавил, что не может себе представить, каким образом Владимир Путин вернется на международную арену, поэтому его, вероятно, убьют.