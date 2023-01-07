Запад сломал последний барьер по поставкам оружия для Украины, который он сам для себя установил. Теперь международные партнеры предоставляют наступательную технику для конкретной военной операции.

Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, еще буквально недавно внутри администрации президента США Джо Байдена была серьезная дискуссия между поклонниками немедленной победы Украины и сторонниками так называемой формулы "главное, чтобы Украина не проиграла". В последнюю группу входит советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Логика последних была такова. Они соглашались с тем, что Украина должна победить. Но сама победа не должна была быть разгромной и немедленной. Это якобы уберегло бы от ситуации, при которой в России рухнула бы власть и началась бы смута и гражданская война,

– считает Пионтковский.

На практике из этого выходило требование не предоставлять Украине наступательное оружие. Но сейчас именно эту важную технику Запад начинает поставлять.

Дают оружие для конкретной операции

По мнению Пионтковского, недавние пакеты помощи от США и союзников демонстрируют, что Запад сломал свой барьер по поводу непредоставления наступательного оружия. Все эти "сюрпризы" ВСУ используют против оккупантов, как считает российский публицист, на Мелитопольском направлении.

Запад перешел последнюю точку невозврата и поставляет Украине конкретное наступательное оружие, необходимое для конкретной наступательной операции по освобождению Мелитополя. Это превратит российскую группировку в оккупированной части Херсонщины в один большой "котел",

– отметил Пионтковский.

Запад начал поставлять Украине оружие для конкретной наступательной операции – Пионтковский: смотрите видео

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