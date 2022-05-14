Запад якобы проиграл России: как пропаганда использует американского сенатора Портмана
Источник:Центр противодействия дезинформации
Российские СМИ не перестают распространять фейки. На этот раз они сделали это от имени американского сенатора Роба Портмана.
Как Россия использует сенатора Роба Портмана
Пропаганда использует республиканца для продвижения тезиса о том, что Запад проиграл России в информационной войне. Распространение дезинформации преследует цель формирования ложного впечатления. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, что это манипуляция.
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Так, ЦПД отмечает, что прокремлевские медиа распространили материалы с заголовками "Американский сенатор заявил, что Россия побеждает в информационной войне". Очевидно, что страна-агрессор полностью извратила тезисы Портмана в свою пользу.
На самом же деле Портман во время слушаний в сенатском комитете по международным отношениям сказал, что Россия тратит миллиарды долларов на продвижение альтернативной повестки дня и пытается лишить легитимности украинское правительство.
– говорится в сообщении.
Также сенатор отметил, что США должны помочь остановить российскую дезинформацию.
В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что использование отдельных тезисов сенатора США с целью формирования ошибочного впечатления о "победе" России в информационном поле манипуляция.
При этом в ведомстве добавили, что полномасштабное нападение на Украину нивелировало влияние российской пропаганды.
В Украине выпустили игральные карты с российскими пропагандистами
Расследователи InformNapalm выпустили два колоды карт. Но не простых – главными героями на них российские военные преступники и политики, а также пропагандистские представители Кремля.
С выпуском карт международному разведывательному сообществу помогло военное руководство Украины, в том числе и Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины.
Он рассказал, что ровно 20 лет назад подобные карты выпустили Центральное командование армии США. Тогда на них разместили разыскиваемых военных преступников. Играя в них, военные США запоминали свои цели. Итак, в Украине решили продолжить такую традицию.
Убеждены, что всех военных преступников украинцы знают хорошо, впрочем, почему бы с помощью карт, не зафиксировать в своей памяти их еще четче!
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