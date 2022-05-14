Запад якобы проиграл России: как пропаганда использует американского сенатора Портмана

Российские СМИ не перестают распространять фейки. На этот раз они сделали это от имени американского сенатора Роба Портмана.

Как Россия использует сенатора Роба Портмана

Пропаганда использует республиканца для продвижения тезиса о том, что Запад проиграл России в информационной войне. Распространение дезинформации преследует цель формирования ложного впечатления. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, что это манипуляция.

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Так, ЦПД отмечает, что прокремлевские медиа распространили материалы с заголовками "Американский сенатор заявил, что Россия побеждает в информационной войне". Очевидно, что страна-агрессор полностью извратила тезисы Портмана в свою пользу.

На самом же деле Портман во время слушаний в сенатском комитете по международным отношениям сказал, что Россия тратит миллиарды долларов на продвижение альтернативной повестки дня и пытается лишить легитимности украинское правительство.

– говорится в сообщении.

Также сенатор отметил, что США должны помочь остановить российскую дезинформацию.

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что использование отдельных тезисов сенатора США с целью формирования ошибочного впечатления о "победе" России в информационном поле манипуляция.

При этом в ведомстве добавили, что полномасштабное нападение на Украину нивелировало влияние российской пропаганды.

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