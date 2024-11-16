Запад теряет контроль: что для партнеров Украины означает "эскалация"

Западные партнеры Украины часто объясняют отказ предоставлять нашему государству необходимое оружие опасением эскалации. Для украинцев это довольно странное понятие, ведь полномасштабная война на нашей территории длится уже долго, а последствия российского вторжения ужасны.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что только Украина может придавать значение слову "эскалация". Граждане в разных частях нашего государства страдают от ежедневных обстрелов страны-агрессора, и именно на это должен решительно реагировать Запад.

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Предостережения для Запада

Александр Мусиенко подчеркнул, что Украина четко предупреждала западных партнеров, что Россия готовится к еще одному шагу эскалации. Речь идет об обращении к Генеральной Ассамблее ООН, когда украинская делегация во главе с президентом в сентябре 2024 года посещали Нью-Йорк.

Тогда было отмечено, что под угрозой поражения ядерные объекты, критическая инфраструктура и жилые дома. Все для того, чтобы нарушить нормальный ритм жизни людей и вызвать тяжелые последствия для гражданского населения,

– сказал он.

Что является эскалацией

Мусиенко отметил, что эскалацией являются ежедневные атаки по гражданским объектам, привлечение войск Северной Кореи к войне против Украины и получение пакетов помощи от этой страны.

Интересно! Недавно политик Гарри Каспаров заявил, что войну в Украине можно было бы завершить, если бы Запад проявил достаточную политическую волю и предоставил Украине все необходимое оружие. Он отметил, что страх эскалации сдерживает США и Европу, хотя Путин фактически ведет войну и против них.

По словам военного эксперта, Борис Джонсон ранее четко объяснил, если Запад думает, что эскалация это только российско-украинская война, то нет. Сейчас там закрывают глаза на присутствие северокорейских войск, но завтра из-за этого может возникнуть проблема в Тихоокеанском регионе.

Если мир закроет глаза на зверства, преступления России и ее сотрудничество с Ираном, Китаем и Северной Кореей, то завтра будут вызовы и проблемы в Южнокитайском море. Это к тому, что эскалация происходит не только в нашей войне, ведь она только будет разрастаться в зонах интересов США,

– сказал он.

Вероятно, это выгодно Китаю, который имеет большие геополитические амбиции. Александр Мусиенко подчеркнул, что на ослабление Запада влияет отсутствие там решительных и действенных шагов по урегулированию войны России против Украины.

"Если произойдет уход США из Европы, то это будет выгодно только Китаю и России. Глобально это все и является эскалацией. От этого можно прятаться, но это правда", – добавил военный эксперт.