Три позиции по завершению войны, в которых взгляды Украины и Запада расходятся

Ключевая проблема по завершению российско-украинской войны – отсутствие согласия Запада на поражение России и различия во взглядах с Украиной.

Такое мнение 24 Каналу высказал преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь. Он объяснил, почему Запад не готов к поражению страны-агрессора.

Стоит внимания План победы Зеленского задел 2 болевые точки США

Почему Запад боится поражения России

Различия во взглядах между Западом и Украиной порождают напряженный диалог между украинскими чиновниками, дипломатами, военными, общественными деятелями и западными партнерами. В этом диалоге Украина опирается на собственный опыт и знание России изнутри, а Запад – на традицию так называемых "российских студий".

Принципиальная разница в подходах и понимании того, какой является Россия, порождает ложную оптику, с которой Запад сейчас смотрит на страну-агрессора и не понимает, как завершить эту войну,

– отметил Пекарь.

Сейчас Украине нужно получить согласие Запада на поражение России и этому собственно посвящен Мирный план президента Зеленского.

Запад не соглашается на российское поражение, ведь считает, что чем больше они помогают Украине, тем выше риск эскалации. В Украине по этому поводу противоположное мнение.

Также партнеры думают, что чем слабее Владимир Путин, тем выше риск эскалации. В Украине же считают наоборот, что сильный Путин будет понимать, что ему все можно.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский заявил, что мир в Украине возможен только после проигрыша России в войне, без замораживания войны или торговли территориями.

Поражение России западные страны связывают со страхом перед неконтролируемым распадом страны-агрессора. Впрочем, Россия уже дважды распадалась в XX веке и никакого хаоса не было, цивилизованно сформировались новые страны.

Так же и сейчас могут быть сформированы новые независимые государства, или может произойти переформатирование политической системы, ведь федеральная форма государственного устройства в России только на словах. Фактически страна-агрессор – централизованная империя,

– сказал преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы.

Украинская миссия – объяснить Западу, чем является Россия, какие сценарии послевоенного мира возможны и на основе этого сформировать необходимую степень поддержки для завершения войны.

