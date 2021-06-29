Запад будет до последнего момента пытаться договариваться с Владимиром Путиным. Такое мнение в эфире программы "Между прочим" озвучил немецкий политолог Игорь Эйдман.
К теме В Германии объяснили, зачем Меркель хочет наладить диалог с Путиным
"Здесь в Европе говорят, что если вас захватили в заложники, то ни в коем случае не пытайтесь конфликтовать с преступниками. Надо как можно дольше пробовать уговорить их, чтобы они вас не трогали. Вот примерно так и делают европейцы", – объясни он.
Общая позиция руководителей европейских и западных государств – с любым диктатором надо хотя бы пытаться договориться, чтобы не началась масштабная война,
– заявил Игорь Ейдман.
Смотрите полный выпуск программы "Между прочим" на 24 канале:
Маркель и Макрон агитируют за переговоры с Путиным: что известно
- Канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить президента России Владимира Путина на саммит глав государств Евросоюза. Такую идею поддержал и лидер Франции Эммануэль Макрон. Они убеждены, что это помогло бы наладить диалог с Россией после женевского саммита.
- В Кремле положительно отреагировали на предложение европейских лидеров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин является сторонником создания механизма диалога между Брюсселем и Москвой.
- Однако, по информации СМИ, инициативу Меркель Евросоюз не поддержал.