Захід буде до останнього моменту намагатись домовлятись з Володимиром Путіним. Таку думку в ефірі програми "Між іншим" озвучив німецький політолог Ігор Ейдман. 

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"Тут в Європі кажуть, що якщо вас захопили в заручники, то в жодному разі не намагайтесь конфліктувати зі злочинцями. Треба якомого довше пробувати вмовити їх, щоб вони вас не рухали. От приблизно так і роблять європейці", – поясни він. 

Спільна позиція керівників європейських і західних держав – з будь-яким диктатором треба хоча б намагатись домовитись, щоб не почалась масштабна війна,
– заявив Ігор Ейдман. 

Дивіться повний випуск програми "Між іншим" на 24 каналі: 

Маркель та Макрон агітують за переговори з Путіним: що відомо

  • Канцлерка Німеччини Ангела Меркель запропонувала запросити президента Росії Володимира Путіна на саміт глав держав Євросоюзу. Таку ідею підтримав і лідер Франції Еммануель Макрон. Вони переконані, що це допомогло б налагодити діалог з Росією після женевського саміту.
  • У Кремлі позитивно відреагували на пропозицію європейських лідерів. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін є прихильником створення механізму діалогу між Брюсселем і Москвою. 
  • Однак, за інформацією ЗМІ, ініціативу Меркель Євросоюз не підтримав