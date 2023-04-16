Без политики Меркель не обошлось: Резников сказал, почему Запад до сих пор не предоставил ВСУ нужное оружие
Источник:La Razon
Глава оборонного ведомства нашего государства Алексей Резников в интервью западным медиа предположил, что, в частности, благодаря Ангеле Меркель Россия начала агрессию против Украины и Грузии. Политик долгое время была канцлером Германии.
Министр обороны Украины во время разговора с прессой 16 апреля отметил, что Запад долгий период придерживался стратегии "умиротворения агрессора". С его слов понятно, что политиком, который этому способствовал, была бывший канцлер Германии Меркель.
Смотрите также Воевать отправят всех: Путин принял окончательное решение
Хотели мир, а получили войну
Как подчеркнул Резников, отвечая на вопросы по поставкам вооружения, Запад до сих пор не хочет предоставлять Украине все необходимое, потому что много лет жил по ложному принципу "не провоцировать Россию".
Скажем, это понятно, если анализировать Бухарестский саммит НАТО в 2008 году.
Тогда была вполне реальная возможность того, что Украина и Грузия станут новыми членами Альянса. Американцы были "за", как и большинство европейцев. Лишь канцлер Германии Ангела Меркель выступила против и убедила других,
– сказал чиновник.
Министр обороны подчеркнул, что другая ошибка Запада заключалась еще и в том, что Европа и США, очевидно, воспринимали украинскую армию как такую, которая не сможет противостоять России.
Там считали: если будет военное столкновение, то маленькая советская армия будет противостоять намного большей и будет разбита. Ну, мы не советская страна с советской армией,
– констатировал Резников.
Также министр подчеркнул, что Украина много работала над тем, чтобы убедить партнеров быть смелее.
ВСУ нужна авиация
- Не приходится долго думать о том, какое оружие и техника нужны украинской армии для эффективных контрнаступательных действий. Собственно, это многоцелевая авиация, в частности, истребители F-16.
- В Воздушных силах неоднократно говорили, что эти летательные аппараты способны обеспечить поддержку ВСУ с воздуха во время различных операций.
- В то же время, Запад пока не спешит принимать решения о предоставлении нам такой техники. Хотя в последние недели американские и европейские издания все больше пишут о том, что "Киев готовится к прорыву"