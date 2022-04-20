Запад поборол страх перед путинским ядерным шантажом, – Пионтковский

20 апреля 2022 , 19:54
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Байден созвал военное руководство США из-за обострения войны России против Украины. После того заявили, что Запад должен сделать все, чтобы Украина победила.

И это уже большой прогресс, поскольку кремлевского главу с его шантажом больше не боятся. Об этом в эфире 24 канала сказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский.

Внимание Путину нужно ядерное оружие, когда он угрожает НАТО или Западу, – генерал США

Дело в том, что еще недавно в НАТО говорили о том, что главное ни в коем случае не допустить эскалации конфликта и прямого столкновения с Россией. Следовательно избежать Третьей мировой войны.

"Однако они с опозданием поняли, что именно такая жалкая болтовня и приближает Третью мировую, которую, по сути, Россия и ведет", – сказал публицист.

Мне кажется, что Запад преодолел тот 10-летний период страха перед пустым путинским ядерным шантажом,
– добавил Пионтковский.

Вместе с тем, стали смелее не только лидеры ведущих стран Запада, но и те государства Восточной Европы, которые очень долго колебались.

По словам Пионтковского, на политическом уровне произошел "квантовый скачок", и они поняли такие вещи:

  • что Украина защищает не только себя, но и весь западный мир;
  • что Украина вполне способна отразить путинскую агрессию, но для этого нужно поставлять оружие.
Обратите внимание! Спецслужбы США следят за местами, где хранится оружие России. Американцы отслеживают каждый ядерный боезаряд круглосуточно.
Автор: Аліна Оліховська