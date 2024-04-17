Запад до сих пор поставляет "мозги" для российских "сушек": расследование "Схем"

Расследователи раскрыли масштабы использования Россией импортных компонентов в военных истребителях. Фактически западные технологии являются "мозгом" в российских "сушках".

Украинская разведка предоставила журналистам список из более 2 000 импортных деталей, входящих в состав российских истребителей “Су”. Эти самолеты враг активно применяет против Украины, несмотря на международные санкции.

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Российские "Су" на западных "мозгах"

Анализ списка показал, что российский производитель "Сухой" использует компоненты из США и Японии. В частности, обнаружены детали от таких компаний, как Texas Instruments и Murata, которые являются ключевыми для систем навигации и наведения.

Это современные радиолокаторы, которые позволяют российским истребителям фиксировать цели на расстоянии более 300 километров и имеют возможности автоматического сопровождения и наведения на десятки таких целей... Соответствующие инструменты подняли информационное обеспечение российских пилотов. И это бортовая электроника, которая позволяет россиянам наносить значительные потери и построена в основном на электронике западного производства,

– отмечает авиаэксперт Валерий Романенко.

По данным расследования, посредники из разных стран, в частности из Венгрии и Кипра, помогают России обходить санкции. Это создает сложную сеть поставок, которая затрудняет отслеживание конечного использования импортных компонентов.

Несмотря на заявления западных компаний о незаконности таких поставок, российские производители продолжают получать необходимые детали. Это указывает на пробелы в международной системе санкций и необходимость ее усиления.

По словам экспертов, использование импортных компонентов значительно повышает боевые возможности российских истребителей. Это позволяет им вести разведку, наведения и управления огнем с большого расстояния. Украинские санкции уже ударили по некоторым компаниям, однако многие до сих пор остаются без внимания. Это продолжению военной агрессии России.

По данным Независимой антикоррупционной комиссией (НАКО), импорт электроники Murata в Россию растет, вопреки заявлениям компании о контроле за экспортом своей продукции. Это вызывает вопросы об эффективности такого контроля. Российские истребители "Су" продолжают быть серьезной угрозой для Украины. Они не только несут ракетно-бомбовое вооружение, но и используют западные технологии для повышения своей эффективности.

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Западные страны должны активизировать усилия для перекрытия поставок критических компонентов, чтобы исключить дальнейшее использование их в военной технике России. В этом уверены эксперты. НАКО планирует передать полученный список импортных компонентов международным партнерам для усиления санкционного давления и предотвращения использования западных технологий в военной агрессии против Украины.

Ситуация с использованием импортных компонентов в российских истребителях "Су" является ярким примером того, как военно-промышленный комплекс врага обходит международные санкции и продолжает вести агрессивную политику.

В частности, это расследование открывает новые горизонты для международного сообщества в вопросе контроля за поставками критических технологий и необходимости их ограничения для стран, нарушающих международный порядок.

важность международного сотрудничества в борьбе с военной агрессией и необходимость усиления контроля за экспортом технологий, которые могут быть использованы в военных целях.