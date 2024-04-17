Українська розвідка надала журналістам список з понад 2 000 імпортних деталей, що входять до складу російських винищувачів "Су". Ці літаки ворог активно застосовує проти України, попри міжнародні санкції.

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Російські "Су" на західних "мізках"

Аналіз списку показав, що російський виробник "Сухой" використовує компоненти з США та Японії. Зокрема, виявлено деталі від таких компаній, як Texas Instruments та Murata, що є ключовими для систем навігації та наведення.

Це сучасні радіолокатори, які дозволяють російським винищувачам фіксувати цілі на відстані понад 300 кілометрів та мають можливості автоматичного супроводження та наведення на десятки таких цілей… Відповідні прилади підняли інформаційне забезпечення російських пілотів. І це бортова електроніка, яка дозволяє росіянам завдавати значні втрати й побудована здебільшого на електроніці західного виробництва,

– зазначає авіаексперт Валерій Романенко.

За даними розслідування, посередники з різних країн, зокрема з Угорщини та Кіпру, допомагають Росії обходити санкції. Це створює складну мережу постачання, яка ускладнює відстеження кінцевого використання імпортних компонентів.

Важливо! Попри заяви західних компаній про незаконність таких поставок, російські виробники продовжують отримувати необхідні деталі. Це вказує на прогалини в міжнародній системі санкцій та необхідність її посилення.

За словами експертів, використання імпортних компонентів значно підвищує бойові можливості російських винищувачів. Це дозволяє їм вести розвідку, наведення та управління вогнем з великої відстані. Українські санкції вже вдарили по деяких компаніях, проте багато хто досі залишається поза увагою. Це продовженню військової агресії Росії.

За даними Незалежною антикорупційною комісією (НАКО), імпорт електроніки Murata до Росії зростає, всупереч заявам компанії про контроль за експортом своєї продукції. Це викликає питання про ефективність такого контролю. Російські винищувачі "Су" продовжують бути серйозною загрозою для України. Вони не тільки несуть ракетно-бомбове озброєння, але й використовують західні технології для підвищення своєї ефективності.

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Західні країни повинні активізувати зусилля для перекриття поставок критичних компонентів, щоб унеможливити подальше використання їх у військовій техніці Росії. У цьому впевнені експерти. НАКО планує передати отриманий список імпортних компонентів міжнародним партнерам для посилення санкційного тиску та запобігання використанню західних технологій у військовій агресії проти України.

Розслідування засвідчує важливість міжнародної співпраці у боротьбі з військовою агресією та необхідність посилення контролю за експортом технологій, які можуть бути використані у військових цілях.