Запад стремится к управляемой капитуляции России, – Пионтковский о подходе к предоставлению Украине оружия

Победа Украины в войне все ближе, однако приблизить ее могли бы западные партнеры, если бы ускорили поставки вооружения Киеву.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Он считает, если бы ракеты ATACMS и SCARP, танки Leopard, самолеты F-16 были предоставлены странами НАТО Украине в необходимом объеме, ВСУ закончил бы войну в течение двух недель.

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По его мнению, Запад может бросить все это на чашу весов, чтобы Украина одержала победу не через несколько месяцев, а "здесь и сейчас".

"Когда Скабеева однажды сказала, что у американцев на складах заканчивается оружие, полковник запаса Ходаренок ей ответил, что это совсем не так. И добавил, если бы США захотели, они бы закончили этот конфликт в кратчайшие сроки", – рассказал Пионтковский.

Позор для Кремля

По его словам, последний бросок против России американцы увязывают с результатами нового этапа переговоров. Если речь идет о немедленной капитуляции Кремля, то другой разговор о репарации и преступлении оккупантов. Если Россия продолжает сопротивление и атаки на украинские города, тогда Запад сохраняет за собой последний "козырь".

"Русские власти пугаются именно мгновенной и сокрушительной победы Украины, которая станет позором для Кремля. Это сразу спровоцирует не только крах Путина, но и всей системы власти, а дальше российскую смуту, гражданскую войну. Они желали бы управляемой капитуляции и контролируемого распада Российской империи", – отметил оппозиционер.

Ошибочный подход

Он считает, что Запад пока придерживает свои полезные "козыри", проверяя, возможно ли кто-нибудь из "бункера" (вряд ли Путин) согласится на вывод российской армии со всей территории Украины.

Не хочу, чтобы сложилось мнение, что я одобряю такие действия Запада, я их объясняю и считаю ошибочными. Хотя бы потому, что на другой чаше весов страдания украинского народа, которые ему обещали Песков и Лукашенко,

– подчеркнул Пионтковский.

По его словам, Запад уже это понимает, именно поэтому слова Генсека НАТО Йенса Столтенберга о той "крови, которую платит Украина, когда мы считаем деньги", очень важны.

"Не думаю, что этот подход управляемой капитуляции будет существовать длительное время. Тем более если Россия продолжит совершать свои преступления против украинцев", – отметил Андрей Пионтковский.

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