Про це 24 каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Він вважає, якби ракети ATACMS та SCARP, танки Leopard, літаки F-16 були надані країнами НАТО Україні в необхідному обсязі, ЗСУ закінчили б війну протягом двох тижнів.

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На його думку, Захід може кинути все це на чашу терезів, щоб Україна здобула перемогу не через кілька місяців, а "тут і зараз".

"Коли Скабєєва одного разу сказала, що в американців на складах закінчується зброя, полковник запасу Ходарьонок їй відповів, що це зовсім не так. І додав, якби США захотіли, вони б закінчили цей конфлікт у найкоротший термін", – розповів Піонтковський.

Ганьба для Кремля

За його словами, останній кидок проти Росії американці пов'язують з результатами нового етапу переговорів. Якщо мовиться про негайну капітуляцію Кремля, тоді інша розмова про репарації та злочині окупантів. Якщо ж Росія продовжує спротив та атаки на українські міста, тоді Захід зберігає за собою останній "козир".

"Російська влада лякається саме миттєвої та нищівної перемоги України, яка стане ганьбою для Кремля. Це одразу спровокує не тільки крах Путіна, але й усієї системи влади, а далі російську смуту, громадянську війну. Вони бажали б керованої капітуляції та контрольованого розпаду Російської імперії", – зазначив опозиціонер.

Помилковий підхід

Він вважає, що Захід поки що притримує свої корисні "козирі", перевіряючи, можливо хтось з "бункеру" (навряд чи Путін) погодиться на вивід російської армії зі всієї території України.

Не хочу, щоб склалась думка, що я схвалюю такі дії Заходу, я їх пояснюю та вважаю помилковими. Хоча б тому, що на іншій чаші терезів страждання українського народу, які йому обіцяли Пєсков та Лукашенко,

– наголосив Піонтковський.

За його словами, Захід вже це розуміє, саме тому слова Генсека НАТО Єнса Столтенберга про ту "кров, яку платить Україна, коли ми рахуємо гроші", дуже важливі.

"Не думаю, що цей підхід керованої капітуляції буде існувати тривалий час. Тим більш, якщо Росія продовжить вчиняти свої злочини проти українців", – зазначив Андрій Піонтковський.

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