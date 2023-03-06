"Волки" уличных боев: полковник ВСУ о ССО в Бахмуте

Вывод украинских военных, который наблюдается в Бахмуте, это свидетельство ротации. В город вошли наши спецназовцы.

Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор. По его словам, число украинских защитников Бахмута значительно увеличилось.

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Вход ССО в Бахмут

Роман Свитан объяснил, что после приезда в Бахмут командующего Сухопутными войсками Александра Сырского и командующего Сил спецопераций ВСУ Виктора Хоренко в городе начали работать ССО.

"Началась определенная ротация войска", – подчеркнул он.

По его словам, стрелковое подразделение пока неэффективно для ведения городских боев, поэтому его вывели из Бахмута.

Это правильный маневр: техника выведена, мосты взорваны. Работают наши "волки" уличных боев – это ССО,

– подчеркнул он.

Военный эксперт убежден, что лучше спецназовцев никто с этой задачей не справится.

"Мы видели их работу в Северодонецке", – рассказал он.

ССО истощали силы противника в течение нескольких недель. Так что знают, как действовать в таких ситуациях.

Роман Свитан рассказал, что действительно происходит в Бахмуте: смотрите видео

Бахмут держится

Роман Свитан обратил внимание, что оборона Бахмута перешла в режим ведения городских боев.

Продолжаем выполнять первую задачу в армии – уничтожение противника в любом виде там, где выгодно и удобно.

– объяснил он.

По его словам, количество нашего войска в городе не уменьшилось, а увеличилось.

"Техника в городских боях – хорошая цель, поэтому такую технику выводили целые подразделения", – подчеркнул военный эксперт.

Свитан отметил, что Бахмут стоит, а гарнизон держится. Теперь дело за ССО – армейской разведкой. К тому же, к Часовому Яру ВСУ подтянули артиллерийские резервы.

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