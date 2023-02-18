Запад тормозит поставки самолетов, потому что боится, что ядерный удар будет не по Украине, - Давидюк

Наши партнеры затягивают с предоставлением Украине западных истребителей. Вероятно, они боятся, что Россия из-за этого может нанести ядерный удар.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Николай Давидюк. Он также подчеркнул, что, несмотря на постоянные разговоры об авиации, боеприпасы для танков и артиллерии, которые получает сейчас наше государство, не менее важны.

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Почему Запад тормозит поставки Украине самолетов

В то же время, страх Запада касательно использования страной-агрессором ядерного оружия связан даже не с ударами по Украине. Наши партнеры опасаются, что Россия может нанести удар по одной из стран Североатлантического альянса.

Это большая проблема, что Запад боится этого (ядерного удара по странам НАТО – 24 Канал) и притормозил вопрос поставки самолетов,

– сказал политолог.

По его словам, сейчас Украина может получать артиллерию, боеприпасы, а также ремонтные базы для военной техники. Последнее является очень важным пунктом, поскольку война длится почти год, технику постоянно нужно ремонтировать и к тому же у ВСУ много единиц именно западного вооружения.

Давидюк предположил, почему партнеры затягивают с предоставлением авиации: смотрите видео

Станет ли Мюнхенская конференция катализатором в вопросе авиации

Наши дипломаты осуществляют титаническую работу во время Мюнхенской конференции безопасности, которая продлится 17 – 19 февраля. Это не двусторонняя встреча государств, где могут решаться вопросы предоставления Украине вооружения от наших партнеров, но здесь могут подогреваться будущие потенциальные поставки.

Украинские дипломаты пытаются дожать Запад и договориться о дополнительных вещах. Сейчас все работают над тем, чтобы наше государство получило максимально положительный результат.

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"Это не просто конференция, это одна из важнейших точек, где в конкретном месте в определенное время решается будущее и вопросы безопасности. Поэтому Украина работает по полной", – подчеркнул политолог.

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