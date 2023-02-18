Запад тормозит поставки самолетов, потому что боится, что ядерный удар будет не по Украине, - Давидюк
Наши партнеры затягивают с предоставлением Украине западных истребителей. Вероятно, они боятся, что Россия из-за этого может нанести ядерный удар.
Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Николай Давидюк. Он также подчеркнул, что, несмотря на постоянные разговоры об авиации, боеприпасы для танков и артиллерии, которые получает сейчас наше государство, не менее важны.
Важно Киев не упадет, Россия не победит: как Запад хочет подготовить Украину к контрнаступлению
Почему Запад тормозит поставки Украине самолетов
В то же время, страх Запада касательно использования страной-агрессором ядерного оружия связан даже не с ударами по Украине. Наши партнеры опасаются, что Россия может нанести удар по одной из стран Североатлантического альянса.
Это большая проблема, что Запад боится этого (ядерного удара по странам НАТО – 24 Канал) и притормозил вопрос поставки самолетов,
– сказал политолог.
По его словам, сейчас Украина может получать артиллерию, боеприпасы, а также ремонтные базы для военной техники. Последнее является очень важным пунктом, поскольку война длится почти год, технику постоянно нужно ремонтировать и к тому же у ВСУ много единиц именно западного вооружения.
Давидюк предположил, почему партнеры затягивают с предоставлением авиации: смотрите видео
Станет ли Мюнхенская конференция катализатором в вопросе авиации
Наши дипломаты осуществляют титаническую работу во время Мюнхенской конференции безопасности, которая продлится 17 – 19 февраля. Это не двусторонняя встреча государств, где могут решаться вопросы предоставления Украине вооружения от наших партнеров, но здесь могут подогреваться будущие потенциальные поставки.
Украинские дипломаты пытаются дожать Запад и договориться о дополнительных вещах. Сейчас все работают над тем, чтобы наше государство получило максимально положительный результат.
Кстати говоря Идет конкуренция за 3 место по поддержке Украины: что происходит на Мюнхенской конференции
"Это не просто конференция, это одна из важнейших точек, где в конкретном месте в определенное время решается будущее и вопросы безопасности. Поэтому Украина работает по полной", – подчеркнул политолог.
Истребители для Украины: последние новости
- Наши партнеры не спешат предоставлять авиацию нашему государству. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес вообще исключил быструю поставку в Украину современных истребителей. Он заявил, что пока не говорится о том, что Украина получит самолеты на этом этапе войны или даже через 6 месяцев.
- Европарламент же принял резолюцию, призывающую предоставить Украине истребители. В Европарламенте призвали продолжать военную помощь и серьезно рассмотреть поставки в Украину соответствующих истребителей, вертолетов, ракетных систем, а также существенное увеличение поставок боеприпасов.
- Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что внутри страны рассмотрят вопросы передачи нашему государству самолетов МиГ-29. Он пояснил, что у F-16 могут быть проблемы, поскольку для подготовки пилота необходимо немало времени, а у Украины его сейчас нет. В то же время с МиГ-29 украинские военные уже знакомы.