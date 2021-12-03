Запад Украины засыпало снегом: сказочный фоторепортаж

В ночь на 3 декабря Западную Украину изрядно засыпало снегом. Снег покрыл белым одеялом деревья, машины и крыши домов.

Зимней сказкой наслаждаются жители Львовщины, Закарпатья и Прикарпатья.

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Как и предупреждали синоптики, после небольшого потепления в Западную Украину пришло похолодание. В западных регионах температура воздуха в среднем будет достигать -1...+2 градуса. Кроме того, синоптики прогнозируют значительный снег, налипание мокрого снега, метели и гололедицу на дорогах прогнозируют ночью и утром в:

Закарпатской;

Львовской;

Ивано-Франковская областях.

Именно поэтому там объявили и уровень опасности (желтый). Более того, в Карпатах прогнозируют сильный снег и ІІ уровень опасности (оранжевый).

Зимняя сказка во Львове / Фото журналистов 24 канала

Заметим, что в результате снежного ненастья на Львовщине и Закарпатье без света остались 90 населенных пунктов. Как объяснили в ГСЧС, из-за мокрого снега сработали системы автоматической защиты ЛЭП.

Какая ситуация на Прикарпатье

Жители Ивано-Франковска 3 декабря также очнулись в снежной сказке. И хотя количество осадков там было меньше, чем на Львовщине, тротуары и крыши домов немного припорошены снегом.

В Службе автомобильных дорог в Ивано-Франковской области заверили, что дороги государственного значения открыты для проезда. Для обеспечения проезда к противогололедной обработке привлекли 17 рабочих и 12 единиц техники.

Дороги государственного значения открыты на Прикарпатье: смотрите видео

Заснеженный Ивано-Франковск / Фото "Правда.іф"

Добавим, что в ближайшие выходные практически везде в Украине ожидается понижение температуры воздуха. Также синоптики не исключают мокрый снег в восточных регионах.