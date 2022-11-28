Попытка Украины вернуть Крым будет кровавой и тяжелой, – The Economist
Источник:The Economist
На Западе сдержанно относятся к возвращению Украиной оккупированного Крыма и Донбасса. Украину предупреждают о вероятном сопротивлении российских партизан и опасности узких, открытых полос или болотистых местностей.
The Economist пишет, что обычно военные операции в Крыму заканчиваются тысячами погибших. В качестве примера приводятся гражданская война в России, Вторая мировая война и Крымская война 1850 года.
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Есть реальная перспектива, что все закончится кровопролитием
В материале говорится, что захват Крыма обычно требовал пересечения узких, открытых полос или болотистых местностей, что опасно.
Военные эксперты, хорошо знающие рельеф полуострова, отмечают, что топография полуострова должна заставить Украину задуматься,
– подчеркивает автор статьи.
Адмирал Николай Жибарев считает, что дипломатия является самым перспективным путем возвращения спорной территории. Андрей Рыженко, капитан флота в отставке, заявил, что для успешной операции нужно многое сделать правильно.
"Есть реальная перспектива, что все закончится кровопролитием. Это операция, которая не нужна Украине", – сказал Рыженко.
На Западе боятся эскалации конфликта
Автор отмечает, что на Западе партнеры Украины опасаются, что операция по возвращению Крыма или Донбасса может подтолкнуть Россию к эскалации, в частности, к применению ядерного оружия.Обратите внимание. Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев ранее угрожал "ужасающими последствиями", если Украина атакует оккупированный Крым. Но после того, как на полуострове раздавался "хлопок", Россия так и не подтвердила свои угрозы.
Бывший командующий десантно-штурмовыми войсками Украины Михаил Забродский рассказал, что операция по возвращению Крыма возможна и готовилась к 2023 году. В то же время, он не сказал, когда именно может начаться эта операция.
Забродский подчеркнул, что украинские военные планировщики разработали тактику, которая может сработать. Кроме того, он подчеркнул, что Украина не намерена вступать в бессмысленный лобовой штурм Крыма.
Существуют другие "интересные" возможности для маневра общевоенными силами, с использованием сухопутных войск, морских десантов и воздушных атак,
– сказал он.
По словам Забродского, российскому морскому и воздушному доминированию можно помешать с помощью "асимметричных трюков". Также он заявил, что атаки украинских беспилотников на Черноморский флот в конце октября и разрушение части Керченского моста стали примерами мышления Украины.
"Мы удивим людей и много раз – снова", – заявил бывший командующий десантно-штурмовыми войсками Украины.
В Киеве понимают, что на оккупированных территориях враждебные настроения
Сообщается, что в Киеве понимают, что вернуть Донбасс и Крым будет сложнее. В частности, политические лидеры признают, что значительная часть населения на оккупированных территориях остается враждебно настроенной к Украине.
Киев понимает, что операция по возвращению Крыма, вероятно, натолкнется на партизанское сопротивление со стороны пророссийских сил.
Источники в ВСУ говорят, что "ничего не исключено", в том числе и операции на территории, захваченной Россией до 24 февраля.
После освобождения правобережья Херсона дороги, ведущие в Крым, в пределах досягаемости украинских огневых средств.Достойно внимания. Россия планирует построить дорогу на Арабатской стрелке в Крыму. В Кремле опасаются атак Украины после освобождения Херсона.
Какая первоочередная задача Украины
The Economist пишет, что ставленники Кремля в Крыму готовятся к наземной атаке. Они отдают приказы о постройке новых укреплений и траншей, а также объявляя чрезвычайный уровень угрозы в нескольких частях полуострова.
Местные жители Джанкоя сообщают, что окопы строятся вблизи авиабазы.
В материале говорится, что первоочередной задачей для Украины остается разрушение Крымского моста. Источник в военной разведке уверен, что структурные преимущества Украины, прежде всего, ее способность организовывать высокомобильные внезапные атаки и разрывать линии снабжения будут преобладать.
Мы демонстрировали на каждом этапе, что наша тактика и акцент на логистику верны. Мы покажем это снова,
– говорит источник.
В издании The Economist отмечают, что попытка вернуть Крым будет дорогостоящей в военном плане и приведет к расколу с союзниками.
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