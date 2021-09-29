На Западе смотрят с надеждой и опасением, – Умланд о деолигархизации в Украине

В Европейском союзе по-разному относятся к борьбе с олигархами в Украине. В частности ожидают, что она лишится имиджа олигархической страны.

В то же время опасаются, что украинская власть использует это для политической борьбы. Такое мнение в программе Сергея Лещенко "Что это было?"на 24 канале высказал эксперт Украинского института будущего Андреас Умланд.

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Умланд: Олигархи – одна из проблем для отношений Запада с Украиной

По его словам, олигархи – одна из больших проблем для отношений Запада с Украиной, что играет большую роль для безопасности. Имидж олигархической и коррумпированной страны является главной причиной того, что у Украины еще нет перспективы членства в Евросоюзе.

Если бы это изменилось, тогда можно было бы рассчитывать на получение перспективы членства и затем на начало вступления в ЕС. А это усилило бы безопасность Украины. Андреас Умланд Эксперт Украинского института будущего

Впрочем, политолог заметил: в Европейском союзе есть опасения того, что вот эта антиолигархическая политика будет лишь инструментом политической борьбы.

То есть что медиаимперии, которые сейчас находятся под контролем олигархов, могут оказаться под контролем государства или политических сил, которые близки к исполнительной ветви власти.

Он вспомнил, что такое уже произошло при Путине. Когда российский политик пришел к власти, начал давить определенных олигархов. И потом это было частью его антидемократической централизованной власти.

На Западе смотрят с надеждой и опасениями на закон о деолигархизации,

– подчеркнул Умланд.

Полный выпуск программы "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео

Закон о деолигархизации: главное