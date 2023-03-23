В разведке рассказали, как охраняют западную технику от ударов России

Россия неоднократно угрожала ударами по путям передачи Украине западному вооружению и военным объектам. Однако украинская разведка прилагает максимум усилий, чтобы исключить подобное.

Уничтожить эту технику России не удастся

Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий подчеркнул, что спецслужбы работают мощно, а потому любые попытки страны-террористки разоблачить места скопления новой техники – будут предотвращены.

Смотрите также МиГ-29: основные характеристики и возможности истребителей, которые Словакия передала Украине

Сейчас очень сильно работают наши спецслужбы, силовые структуры. Служба безопасности Украины обнаруживает агентурные сети России, которые могут передавать информацию противнику,

– подчеркнул Скибицкий.

По его словам, СБУ регулярно разоблачает людей, которые работают на Московию и могут передавать данные о перемещении наших войск, техники и вооружения.

Есть не один путь снабжения вооружения

Также Скибицкий подчеркнул, что разведка принимает все необходимые меры по маскировке, введению в заблуждение, сокрытию перемещения вооружения и тому подобное.

Территория Украины большая, мы стараемся использовать не один путь снабжения, различные приемы, формы доставки вооружения и поступающих нам боеприпасов,

– объяснил представитель разведки.

Следовательно, Скибицкий заверил, что разведка приложит все усилия для того, чтобы своевременно разоблачить планы врага, сохранить все, что нам дают наши партнеры, и подготовиться для дальнейших действий.