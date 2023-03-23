В разведке рассказали, как охраняют западную технику от ударов России
Источник:"РБК-Украина"
Россия неоднократно угрожала ударами по путям передачи Украине западному вооружению и военным объектам. Однако украинская разведка прилагает максимум усилий, чтобы исключить подобное.
Уничтожить эту технику России не удастся
Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий подчеркнул, что спецслужбы работают мощно, а потому любые попытки страны-террористки разоблачить места скопления новой техники – будут предотвращены.
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Сейчас очень сильно работают наши спецслужбы, силовые структуры. Служба безопасности Украины обнаруживает агентурные сети России, которые могут передавать информацию противнику,
– подчеркнул Скибицкий.
По его словам, СБУ регулярно разоблачает людей, которые работают на Московию и могут передавать данные о перемещении наших войск, техники и вооружения.
Есть не один путь снабжения вооружения
Также Скибицкий подчеркнул, что разведка принимает все необходимые меры по маскировке, введению в заблуждение, сокрытию перемещения вооружения и тому подобное.
Территория Украины большая, мы стараемся использовать не один путь снабжения, различные приемы, формы доставки вооружения и поступающих нам боеприпасов,
– объяснил представитель разведки.
Следовательно, Скибицкий заверил, что разведка приложит все усилия для того, чтобы своевременно разоблачить планы врага, сохранить все, что нам дают наши партнеры, и подготовиться для дальнейших действий.