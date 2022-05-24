Западное оружие нужно уже, вопрос стоит остро, – Андрусив

Украина продолжает ждать необходимое ей оружие от западных партнеров. Наше государство уже успело получить определенную военную помощь, но есть и та, что до сих пор не поступила, хотя очень необходима.

Об этом 24 канала сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив. Он отметил, что сейчас Украина получает не все то оружие, которое хотела бы.

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Почему срочно нужно оружие от Запада

Как отметил Андрусов, ключевой вопрос, который сейчас рассматривают наши союзники (в частности, во время встречи "Рамштайн-2") – это увеличение количества артиллерии для Украины. Он объяснил, что Запад никогда не делал ставку на артиллерию в войнах.

Такой историей живет еще со времен Второй мировой войны Россия. По словам Андрусива, сейчас все понимают, что эта российско-украинская война артиллерийская.

У нас заканчиваются боеприпасы к советским гаубицам, нашим "Ураганам" и "Смерчам". Западное оружие нужно уже, вопрос стоит остро, так как к нему можно получать очень большой запас боеприпасов,

– подчеркнул Андрусов.

Почему есть задержки со снабжением

По его словам, поставка оружия по ленд-лизу – это постоянный процесс, не привязанный к определенным датам. Он подчеркнул, что Украина уже получила от союзников бронетранспортеры и гаубицы, продолжающие поступать в наше государство, то есть их количество постоянно увеличивается.

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Впрочем, Андрусив заметил, что мы получаем не все, что хотели. В первую очередь это касается новейшего вооружения, поскольку до сих пор продолжается обучение, как им пользоваться (например, дроны-камикадзе или реактивные системы залпового огня MLRS).

Ключевой вопрос

Также советник рассказал, какое оружие необходимо Украине для проведения успешного контрнаступления. Он отметил, что предыдущий этап войны, где для ВСУ необходимыми были гаубицы – закрыт.

Для победы Украины в войне, в частности, ее успешного контрнаступления – необходимо дальнобойное оружие. Сейчас для нас ключевым вопросом являются ракеты с дальностью 300 километров и более.

– заявил Андрусов.

Он подчеркнул, что сегодня этот вопрос чрезвычайно важен для Запада, а не только для нас, поскольку говорится о разблокировании Черного моря. В то же время, без ракет с радиусом 300 километров Украина не сможет его разблокировать.

Андрусов рассказал, почему Украине сейчас чрезвычайно необходимо оружие от партнеров: смотрите видео



"Рамштайн-2": обсуждение военной поддержки Украины