В ОПУ ответили, достаточно ли Украине оружия для освобождения Юга

Поддержка Запада в виде оружия остается очень важной для Украины. Увеличение его количества позволит освободить украинские территории от российских оккупантов.

Однако главное, чтобы оно поступало постоянно. Об этом эксклюзивно 24 каналу сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Стоит отметить Подоляк убежден, что конкуренция за рынки сбыта с Украиной – одна из причин войны

Вопрос не количества, а регулярности

По словам Подоляка, контрнаступление и деблокирование территорий уже происходит. Этот процесс продолжается и будет продолжаться завтра.

Если оружие будет расти, все будет выглядеть масштабнее. Не один населенный пункт, а сразу 10. Не 100 – 200 погибших россиян, а 1000. Все эти маленькие вещи будут характеризовать процедуру освобождения Украины от оккупантов,

– сказал он.

Паника, деморализация, страх

Подоляк убежден, что важно вызвать у россиян эмоцию. Именно поэтому нужно снабжать нас оружием, которое будет демонстрировать "эффектные" результаты. Так, российская пропаганда будет показывать своим гражданам потери в Украине, как следствие – у них будет полная деморализация.

"Они должны быть в панике. У российского общества нет понимания, что они делают в Украине. Но паника – это очень хороший шаг к бунту", – объяснил он.

Нужно получить настоящий бунт

Советник главы ОП подчеркнул, что необходимо достичь настоящего российского бунта – безжалостного, безумного, который будет уничтожать все, начиная с системы управления. Этого можно добиться только с помощью эмоции – паники, деморализации и, в конце концов, страха.

"Я хочу, чтобы Россия боялась слова "Украина". Чтобы они впадали в тремор от одного его вида, и не могли думать ни о чем другом, кроме того, чтобы бояться", – резюмировал Подоляк.

Эксклюзивный стрим 24 канала с Михаилом Подоляком: смотрите видео