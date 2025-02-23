В Швейцарии предположили, что могли бы отправить в Украину 200 миротворцев

Недавно снова начали говорить о возможности отправить миротворцев в Украину. В Швейцарии сделали предположение по этому поводу.

Главнокомандующий вооруженных сил Швейцарии Томас Зюссли заявил, что его государство могло бы отправить примерно 200 военных для будущей миротворческой миссии в Украине, Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Разговоры являются чисто гипотетическими

По его словам, это было бы возможным, если бы поступила соответствующая просьба и правительство страны согласилось на это.

Разговоры о введении миротворцев в Украину пока являются чисто гипотетическими, ведь до сих пор остается непонятным, как будет развиваться ситуация между Украиной и Россией.

Мира еще нет, и не было ни одного запроса со стороны ООН,

– объяснил он.

По его словам, отправка такого количества военных могла бы занять 9 – 12 месяцев.

Несмотря на то, что Швейцария сохраняет нейтралитет, она участвует в нескольких миротворческих миссиях по всему миру, крупнейшая из которых – в Косово, где ее солдаты поддерживают силы НАТО.