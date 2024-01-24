Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан, заметив, что цель, по которой должна прилететь ракеты, указывает инженерно-технический состав еще на земле. Задача лётчика – поднять самолет до стартовой позиции и запустить ракету.

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Как запускают западные ракеты с советских самолетов

Как отметил Свитан, украинцы вместе с международными партнерами нашли удачное решение, как объединить западные ракеты с собственными самолетами. Для этого используются переработанные пилоны, в частности, из самолетов Tornado. Их помещают на советские самолеты – и оттуда идет запуск ракеты.

На советских самолетах нет такой авионики, чтобы управлять этими ракетами. Сейчас берут переработанные пилоны. Их вешают на наши Су-24, МиГ-29 и т.д. И так запускаем ракеты. Самолет здесь работает как "рогатка",

– сказал Свитан.

Когда уже появятся истребители F-16 украинские летчики смогут вычислять цели и управлять ракетой в режиме полета. Так можно будет эффективнее уничтожать враждебные цели. Также эффективны здесь будут и шведские истребители JAS 39 Gripen. Правда, пока неизвестно, получит ли их Украина.

F-16 для Украины: коротко