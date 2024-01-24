Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що ціль, по якій має прилетіти ракети, вказує інженерно-технічний склад на землі. Завдання льотчика – підняти літак до стартової позиції та запустити ракету.

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Як запускають західні ракети з радянських літаків

Як наголосив Світан, українці разом з міжнародними партнерами знайшли вдале рішення, як поєднати західні ракети з власними літаками. Для цього використовують перероблені пілони, зокрема, з літаків Tornado. Їх поміщають на радянські літаки – і звідти вже йде запуск ракети.

На радянських літаках немає такої авіоніки, щоб керувати цими ракетами. Зараз беруть перероблені пілони. Їх вішають на наші Су-24, МіГ-29 тощо. І так запускаємо ракети. Літак тут працює як "рогатка",

– сказав Світан.

Коли вже з'являться винищувачі F-16, то українські льотчики зможуть вичисляти цілі та керувати ракетою в режимі польоту. Так можна буде ще ефективніше знищувати ворожі цілі. Також ефективними тут будуть і шведські винищувачі JAS 39 Gripen. Щоправда, поки невідомо, чи отримає їх Україна.

F-16 для України: коротко