Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що ціль, по якій має прилетіти ракети, вказує інженерно-технічний склад на землі. Завдання льотчика – підняти літак до стартової позиції та запустити ракету.
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Як запускають західні ракети з радянських літаків
Як наголосив Світан, українці разом з міжнародними партнерами знайшли вдале рішення, як поєднати західні ракети з власними літаками. Для цього використовують перероблені пілони, зокрема, з літаків Tornado. Їх поміщають на радянські літаки – і звідти вже йде запуск ракети.
На радянських літаках немає такої авіоніки, щоб керувати цими ракетами. Зараз беруть перероблені пілони. Їх вішають на наші Су-24, МіГ-29 тощо. І так запускаємо ракети. Літак тут працює як "рогатка",
– сказав Світан.
Коли вже з'являться винищувачі F-16, то українські льотчики зможуть вичисляти цілі та керувати ракетою в режимі польоту. Так можна буде ще ефективніше знищувати ворожі цілі. Також ефективними тут будуть і шведські винищувачі JAS 39 Gripen. Щоправда, поки невідомо, чи отримає їх Україна.
F-16 для України: коротко
- У Пентагоні розраховують, що Україна отримає перші F-16 вже до кінця цього року. Також міжнародні партнери передадуть запасні запчастини та інші необхідні речі.
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що станом на січень 2024 року українські льотчики вже літають на F-16 на навчаннях. Вони це роблять разом з інструкторами.
- Паралельно Україна вже готує інфраструктуру, щоб прийняти винищувачі F-16. А льотчики та інженери проходять навчання.