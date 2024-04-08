По мнению журналиста и публициста Александра Невзорова, которое он высказал 24 Каналу, пресса в Европе, особенно профессиональная и большая, имеет колоссальное влияние и серьезный авторитет. И это может помочь взбудоражить общественное мнение Запада относительно войны в Украине, которое так странно погасло, наигравшись в скорбь.

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Террорист не может называться президентом

Крупные западные СМИ после "выборов" отметили, что россияне выбрали не президента, а сумасшедшего диктатора. Это важно, поскольку работает на десакрализацию персоны и означает, что она уже за пределами политики, права, юриспруденции и человеческих представлений.

С точки зрения западной журналистики, которая имеет силу и влияние, террорист, вор, убийца не может маркироваться авторитетным словом "президент".

Как реагирует Кремль

Интересно, однако, что Кремль не расстраивается по этому поводу, потому что считает, что сейчас Россия занята "перегрызанием пуповины связи с цивилизацией". Они декларируют, что являются абсолютно независимыми ни от одной цивилизации.

"В эти игры можно было бы играть, но Россия, которая никогда не имела ничего своего, при отказе от цивилизации и разрыве с ней отношений направится обратно в свои "лапти", – подытожил Александр Невзоров.

Западные СМИ о Путине

  • Немецкое издание Bild называет Путина "кремлевский диктатор". Также они используют и синонимы (тиран, деспот), избегая термина "президент".
  • Британская газета The Telegraph титулует Путина "диктатором" или вообще не использует никакие титулы при упоминании Путина.
  • Немецкие издания, в частности Sueddeutsche Zeitung используют более "мягкие" титулы – "шеф Кремля", "начальник Кремля", "глава Кремля" и др.
  • Британский таблоид The Sun регулярно прибегает к экстравагантным определениям для Путина – "параноик", "сумасшедший Влад", "тиран".