На думку журналіста і публіциста Олександра Невзорова, яку він висловив 24 Каналу, преса у Європі, особливо професійна та велика, має колосальний вплив та серйозний авторитет. І це може допомогти розбурхати громадську думку Заходу щодо війни в Україні, яка так дивно згасла, награвшись у скорботу.
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Терорист не може називатися президентом
Великі західні ЗМІ після "виборів" зауважили, що росіяни обрали не президента, а божевільного диктатора. Це важливо, оскільки працює на десакралізацію персони і означає, що вона вже за межами політики, права, юриспруденції та людських уявлень.
З погляду західної журналістики, яка має силу та вплив, терорист, злодій, убивця не може маркуватися авторитетним словом "президент".
Як реагує Кремль
Цікаво, проте, що Кремль не засмучується з цього приводу, бо вважає, що зараз Росія зайнята "перегризанням пуповини зв'язку з цивілізацією". Вони декларують, що є абсолютно незалежними від жодної цивілізації.
"У ці ігри можна було б грати, але Росія, яка ніколи не мала нічого свого, при відмові від цивілізації і розриві з нею відносин попрямує назад у свої "лапті", – підсумував Олександр Невзоров.
Західні ЗМІ про Путіна
- Німецьке видання Bild називає Путіна "кремлівський диктатор". Також вони використовують і синоніми (тиран, деспот), уникаючи терміну "президент".
- Британська газета The Telegraph титулує Путіна "диктатором" або взагалі не використовує жодні титули при згадці Путіна.
- Німецькі видання, зокрема Sueddeutsche Zeitung використовують більш "м'які" титули – "шеф Кремля", "начальник Кремля", "глава Кремля" тощо.
- Британський таблоїд The Sun регулярно вдається до екстравагантних визначень для Путіна – "параноїк", "божевільний Влад", "тиран".