На думку журналіста і публіциста Олександра Невзорова, яку він висловив 24 Каналу, преса у Європі, особливо професійна та велика, має колосальний вплив та серйозний авторитет. І це може допомогти розбурхати громадську думку Заходу щодо війни в Україні, яка так дивно згасла, награвшись у скорботу.

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Терорист не може називатися президентом

Великі західні ЗМІ після "виборів" зауважили, що росіяни обрали не президента, а божевільного диктатора. Це важливо, оскільки працює на десакралізацію персони і означає, що вона вже за межами політики, права, юриспруденції та людських уявлень.

Зверніть увагу! Впродовж 15 – 17 березня у Росії проходили так звані вибори президента. Російський Центрвиборчком заявив, що менш ніж за добу опрацював 100% протоколів з майже 140-мільйонної країни. "Переможцем", очікувано, виявився Владімір Путін, який набрав 87,28%.

Однак у Європі ще задовго до виборів заявили, що не визнають їхні результати, оскільки вибори не є чесними та вільними. Білим Дім визнав ці вибори нелегітимними.

З погляду західної журналістики, яка має силу та вплив, терорист, злодій, убивця не може маркуватися авторитетним словом "президент".

Як реагує Кремль

Цікаво, проте, що Кремль не засмучується з цього приводу, бо вважає, що зараз Росія зайнята "перегризанням пуповини зв'язку з цивілізацією". Вони декларують, що є абсолютно незалежними від жодної цивілізації.

"У ці ігри можна було б грати, але Росія, яка ніколи не мала нічого свого, при відмові від цивілізації і розриві з нею відносин попрямує назад у свої "лапті", – підсумував Олександр Невзоров.

Західні ЗМІ про Путіна