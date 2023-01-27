Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский. В частности, польские танки РТ-91 называют крепкими, как крица.

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Россияне считают, что готовы противостоять западным танкам

Грабский отметил, что россияне еще не готовы понять, что они не могут противостоять западным танкам. Надо понимать, что последний танк Abrams был построен в 1992 году и фактически все танки были построены к тому периоду.

Старая гвардия скажет: "О, наконец-то мы ведем понятную нам войну". Нас всегда учили в военных училищах, собственно и меня, воевать с Challenger, Abrams и т.д. Здесь такая определенная эйфория, мол, мы сейчас им покажем, мы знаем, как с ними воевать, знаем все их слабые места и т.д.

– заметил военный эксперт.

Он добавил, что они забывают одну вещь. Некоторые из них, люди, скажем, младшего поколения, осознают безнадежность этих действий. Те генералы, которые все еще руководят российской армией, они в большинстве своем, как говорится, готовятся к прошлой войне.

"У меня есть такое ощущение, что они ошибочно отдают себе отчет в том, что они будут избивать противника на уровне середины прошлого века, не осознавая, что война, даже с применением таких старых видов вооружения, которое мы сегодня имеем, между прочими и F-16 – это самолеты "Холодной войны", ведется уже другими способами", - подчеркнул полковник запаса ВСУ.

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Современная война

По его словам, война идет уже в так называемом информационном пространстве. Это совсем другие скорости. Война ведется другими комплексами разведки. Время принятия решений кардинально меняется. Время передачи данных кардинально меняется.

Даже, скажем так, теория контрбатарейной борьбы изменилась сегодня. Вот к этому россияне максимально не готовы и не могут быть готовы. Они безнадежно отстали. К некоторым у них интуитивно доходит, что это катастрофа, но они не осознали еще это мозгом.

– подчеркнул Грабский.

Как он отметил, где-то в глубине сердца, души они понимают, что это близость конца, но они еще не осознали и по инерции будут продолжать воевать.

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