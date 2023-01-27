Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський. Зокрема, польські танки РТ-91 називають міцними, мов криця.

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Росіяни вважають, що готові протистояти західним танкам

Грабський зазначив, що росіяни ще не готові зрозуміти, що вони не можуть протистояти західним танкам. Треба розуміти, що останній танк Abrams був побудований у 1992 році й власне всі танки були побудовані до того періоду.

Стара гвардія скаже: "О, нарешті ми ведемо зрозумілу нам війну". Нас завжди вчили у військових училищах, власне й мене, воювати з Challenger, Abrams тощо. Тут є така певна ейфорія, мовляв, ми зараз їм покажемо, ми знаємо, як з ними воювати, знаємо всі їхні слабкі місця тощо,

– зауважив військовий експерт.

Він додав, що вони забувають одну річ. Деякі з них, люди, скажімо, молодшого покоління, усвідомлюють безнадійність цих дій. Ті генерали, які все ще керують російською армією, вони в більшості своїй, як кажуть, готуються до минулої війни.

"У мене є таке відчуття, що вони хибно усвідомлюють, що вони будуть бити противника на рівні середини минулого століття, не усвідомлюючи, що війна, навіть із застосуванням таких старих видів озброєння, яке ми сьогодні маємо, між іншими і F-16 – це літаки "Холодної війни", ведеться вже іншими способами", – наголосив полковник запасу ЗСУ.

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Сучасна війна

За його словами, війна ведеться вже в так званому інформаційному просторі. Це абсолютно інші швидкості. Війна ведеться іншими комплексами розвідки. Час на прийняття рішень кардинально міняється. Час на передачу даних кардинально міняється.

Навіть, скажімо так, теорія контрбатарейної боротьби змінилась на сьогодні. Ось до цього росіяни максимально не готові й не можуть бути готовими. Вони безнадійно відстали. До декого в них інтуїтивно доходить, що це катастрофа, але вони не усвідомили ще це мозком,

– підкреслив Грабський.

Як він зазначив, десь у глибині серця, душі вони розуміють, що це наближення кінця, але вони ще не усвідомили й за інерцією будуть продовжувати воювати.

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