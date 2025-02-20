Отправить 30 тысяч военных ЕС в Украину: Великобритания предложит Трампу поддержать план

Дональд Трамп недавно заявил, что не против, если Европа отправит своих миротворцев в Украину после соглашения с Россией. В Великобритании отреагировали.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложит направить 30 тысяч европейских военных для обеспечения режима прекращения огня в Украине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Выполнение соглашения будут контролировать

Также Стармер призывает Трампа оставить огневую мощь США в режиме ожидания

Он должен объяснить, как европейские силы могут контролировать любое соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве президента США, во время встречи в Вашингтоне на следующей неделе.

Он будет призывать оставить истребители и ракеты США в готовности в Восточной Европе, чтобы ответить смертоносной силой, если Россия нарушит условия перемирия.

Англо-французская стратегия "сил успокоения" была создана и продемонстрирована на экстренной встрече в Париже.

Пит Хегсет, министр обороны США, заявил, что полная ответственность за любые миротворческие операции в Украине ляжет на европейцев и Канаду.

"Мост" между Европой и Вашингтоном

Стармер обещает быть как "мост" между Вашингтоном и Европой. Он попытается доказать, что в интересах США продолжать участвовать в предотвращении вторжения России в третий раз после окончания боевых действий.

План предусматривает, что 30 тысяч военных под руководством Европы развернут в украинских городах, портах и других объектах критической инфраструктуры, таких как атомные электростанции, вдали от линии фронта.

Миссия будет полагаться на "технический мониторинг", в частности, данные разведки, самолеты наблюдения и разведки, беспилотники и спутники, чтобы обеспечить понимание того, что происходит.

Операция будет подкреплена достаточной огневой мощью, чтобы отражать эти атаки. Таким образом воздушное пространство Украины снова сделают безопасным.

Морские патрульные корабли также будут направлены в Черное море.

План, очерченный западными официальными лицами, далеко не соответствует 200-тысячной миротворческой миссии, которую требует президент Украины Владимир Зеленский как возможную цену за подписание мирного соглашения.

Нужен "защитный механизм"

После саммита в Париже, премьер-министр Великобритании сказал, что такая операция потребует "защитного механизма США", чтобы Россия не напала повторно.

Стратегия также соответствует долгосрочной политике не вводить войска НАТО. Если Трамп подпишет поддержку, то это покажет, что военные США не будут развернуты в Украине после войны.