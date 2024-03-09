Франция создает альянс стран, открытых для потенциального размещения войск в Украине, – Politico

Франция ищет союзников, которые открыты для потенциальной отправки западных войск в Украину. В Politico отметили, что это углубляет споры с Берлином.

Ранее, президент Франции Эммануэль Макрон сделал громкое заявление. Французский глава отметил, что не исключает вероятности введения войск НАТО в Украину.

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Франция создает альянс

В издании отметили, что ранее глава МИД Франции Стефан Сежурне находился в Литве, где встретился со своими балтийскими и украинскими коллегами, чтобы поддержать идею, что иностранные войска могут в конце концов помочь Украине в таких сферах, как разминирование.

Не Россия будет указывать нам, как мы должны помогать украинцам в ближайшие месяцы или годы. Не Россия должна устанавливать красные линии. Мы должны решать это между собой,

– заявил он.

Сежурне неоднократно называл операции по разминированию с участием иностранных войск возможными, говоря, что это "может означать наличие определенного персонала, (но) не для войны".

Он отметил, что Украина не просит их прислать войска. По его словам, сейчас Украина просит прислать боеприпасы. "Мы ничего не исключаем в ближайшие месяцы", – подчеркнул французский министр.

Министры стран Балтии похвалили Францию за "нестандартное мышление".

"Присутствие сил НАТО не является немыслимым", – отметил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он подчеркнул, что ценит инициативу Макрона.

Слова Сежурне поддержал и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Не может быть никаких "но". Мы должны провести красные линии для России, а не для себя. Ни одну форму поддержки Украины нельзя исключать. Мы должны продолжать поддерживать Украину там, где она в этом больше всего нуждается", – подчеркнул дипломат.

Предложение Макрона по войскам НАТО в Украине

Напомним, конце февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает возможности ввода войск НАТО в Украину. Однако среди мировых лидеров пока нет единого консенсуса по этому поводу.

Эти его слова вызвали оживленные дискуссии со стороны партнеров. Многие лидеры стран НАТО отвергли возможность отправки солдат в Украину.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".