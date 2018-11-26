Западные СМИ об агрессии России на Азовском море

Еще с вечера 25 ноября мировыеСМИ начали освещать конфликт в Азовском море. Ряд популярных изданий, в частности ВВС и CNN, подали информацию о захвате украинских кораблей спецназом РФ, как срочную (breaking news). Рассказываем, что западные медиа писали об инциденте.

По состоянию на 16:30 новости о ситуации в Украине расположены на топовых позициях в большинстве мировых СМИ.

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Игра в "найди виновного"

Как отмечает ВВС, Россия захватила три украинские военно-морские суда возле Крымского полуострова "в условиях серьезного обострения напряженности между двумя странами". Этот инцидент увеличил напряжение, которое и так присутствует в отношениях государств.

"После столкновения между Украиной и Россией (в Азовском море, – ред.) будут голосовать за военное положение"

По мнению издания, "одна страна обвиняет другую в том, что это произошло". Однако ВВС уточняет, что, хотя и использование Россией силы для захвата украинских судов является серьезной эскалацией, но признаний от Москвы ждать не стоит.

За время президентства Владимира Путина, когда Россия и раньше использовала силу, ее отговорка всегда была одинаковой: "Мы этого не начинали". Это касается и российско-грузинской войны 2008 года, и появления в 2014 году в Крыму "зеленых человечков" (российских спецназовцев), которые предшествовали аннексии полуострова. Итак, следует ожидать, что Москва продолжит обвинять во всем украинское правительство и президента Порошенко,

– отмечает издание.

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CNN перечислил реакцию всех стран и организаций на инцидент и отметил, что из-за этого в Украине может быть введено военное положение. Также было опубликовано видео момента, когда российский корабль таранил украинский буксир, с описанием ситуации.

Украина и Россия предложили противоречивые отчеты об инциденте, каждая из которых обвинила другую сторону в нарушении морских законов,

– отметило издание, подав аргументы обеих стран.

Напряжение между Россией и Украиной

Ледяной ветер между Россией и Украиной

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine подает равноценно две позиции: украинскую и российскую, однако заголовок говорит, что "Украина обвиняет Россию в атаке на корабли".

Между Москвой и Киевом дует ледяной ветер. Отношения были разрушены после аннексии Крымского полуострова Россией. Сейчас инцидент на море создал новое напряжение,

– отмечает издание.

Frankfurter Allgemeine добавляет, что НАТО полностью поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность.

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The Guardian дала противоположный заголовок: "Россия обвиняет Украину в военной "провокации" в Керченском проливе". Однако также упоминает об усилении напряжения между странами. Издание предоставляет официальные комментарии Кремля так же, как и позиции Украины.

Медиа предполагает, что Порошенко может пытаться использовать этот инцидент для введения военного положения в стране, чтобы отложить проведение выборов. Однако, как образом это будет полезным для него – не уточняется.

"Запланированная провокация ". Россия обвиняет Украину в координации с США и ЕС

Independent пишет, что "и Порошенко, и Путин могут получить выгоду от военного конфликта в Азовском море".

После бурного воскресенье в море возле Крыма казалось, что Россия сделала слишком рискованную ставку и проиграла. Какое бы локальное военное превосходство она не получила от прямой военной конфронтации с Украиной, последствия будут гораздо серьезнее. Будет больше санкций, серьезных санкций, что приведет к дальнейшему негативного влияния на экономику,

– говорится в издании.

В то же время Independent отмечает, что решение администрации Порошенко ввести военное положение может "сыграть на руку Кремлю" – это позволит власти РФ снова говорить, что Украиной правит "хунта".

Издание предполагает, что президент Порошенко может использовать ситуацию для "получения краткосрочного предвыборного преимущества".

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Самый серьезный конфликт между РФ и Украиной с 2014 года

Financial Times назвало инцидент "самой серьезной эскалацией между странами после вторжения Москвы в 2014 году".

Также издание уточнило, что этот инцидент опережает встречу G20 в Буэнос-Айресе в выходные, где президент Российской Федерации Владимир Путин собирается встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом. Также FT отмечает, что мировое сообщество и Украина в частности все еще ждут реакции американского президента по этому поводу.



Россия захватила украинские корабли после обстрела

New York Times называет действия России "резким поворотом в необъявленной войне".

Издание также отметило, что "событие грозит стать встряской для хрупкой внутренней политики Украины".

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Немецкое издание Spiegel назвал материал "Нервная война в проливе".

Москва и Киев конфликтуют в Керченском проливе. Сейчас ситуация обостряется из-за того, что российский спецназ обстрелял и захватил три украинских корабля,

– говорится в публикации.

Издание добавляет расшифрованные записи переговоров украинских военных с российскими, где украинцы указывают, что они – невооружены, а россияне требуют остановиться, "иначе начнут стрелять".

Нервная война в проливе

Spiegel вспоминает о предыдущих задержаниях Россией украинских кораблей, рассказывает о правовых моментах поведения государств в водах Азовского моря и предоставляет позиции обеих сторон данного конфликта.

Азовское море и Керченский пролив находятся в совместном владении России и Украины. Оба государства имеют право проводить проверки. Договор, несмотря на войну на Донбассе и аннексию Крыма, еще в силе. Однако, это, кажется, только на бумаге, – резюмирует издание.

Об условиях военного положения смотрите в видео: "Нам нужна помощь": обнародованы переговоры военных моряков в Азовском море