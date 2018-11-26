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      Західні ЗМІ про агресію Росії на Азовському морі

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      Реакція Західних ЗМІ на конфлікт у Азовському морі
      Реакція Західних ЗМІ на конфлікт у Азовському морі / Ministry of Defense of Ukraine via Flickr

      Ще з вечора 25 листопада світові ЗМІ почали висвітлювати конфлікт у Азовському морі. Низка популярних видань, зокрема ВВС та CNN, подали інформацію про захоплення українських кораблів спецназом РФ, як термінову (breaking news). Розповідаємо, що західні медіа писали про інцидент.

      Станом на 16:30 новини про ситуацію в Україні розташовані на топових позиціях у більшості світових ЗМІ.

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      Гра у "знайди винного"

      Як зазначає ВВС, Росія захопила три українські військово-морські судна біля Кримського півострова "в умовах серйозного загострення напруженості між двома країнами". Цей інцидент збільшив напругу, яка і так присутня у стосунках держав.

      BBC

      "Після зіткнення між Україною та Росією (у Азовському морі, - ред.) голосуватимуть за воєнний стан"

      На думку видання, "одна країна звинувачує іншу у тому, що це сталося". Проте ВВС уточнює, що, хоч і використання Росією сили для захоплення українських суден є серйозною ескалацією, але зізнань Москви чекати не варто.

      За час президентства Володимира Путіна, коли Росія і раніше використовувала силу, її відмовка завжди була однаковою: "Ми цього не починали". Це стосується і російсько-грузинської війни 2008 року, і появи в 2014 році у Криму "зелених чоловічків" (російських спецназівців), які передували анексії півострова. Отже, варто очікувати, що Москва продовжить звинувачувати у всьому український уряд та президента Порошенка,
      – зазначає видання.

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      CNN перерахував реакцію усіх країн та організацій на інцидент та наголосив на тому, що через це в Україні може бути введено воєнний стан. Також було опубліковано відео моменту, коли російський корабель таранив український буксир, з описом ситуації.

      Україна та Росія запропонували суперечливі звіти про інцидент, кожна з яких звинуватила іншу сторону у порушенні морських законів,
      – зазначило видання, подавши аргументи обох країн.

      CNN

      Напруга між Росією та Україною

      Крижаний вітер між Росією та Україною

      НІмецьке видання Frankfurter Allgemeine подає рівноцінно дві позиції: українську та російську, проте заголовок говорить, що "Україна звинувачує Росію в атаці на кораблі".

      Між Москвою та Києвом дме крижаний вітер. Відносини були зруйновані після анексії Кримського півострова Росією. Зараз інцидент на морі створив нову напругу, – зазначає видання.

      Frankfurter Allgemeine додає, що НАТО повністю підтримує суверенітет України та її територіальну цілісність.

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      The Guardian має протилежний заголовок: "Росія звинувачує Україну у військовій "провокації" у Керченській протоці". Проте також згадує про посилення напруги між країнами. Видання надає офіційні коментарі Кремля так само, як і позицію України.

      Медіа припускає, що Порошенко може намагатися використати цей інцидент для введення воєнного стану у країні, щоб відкласти проведення виборів. Проте, як це буде корисним для нього, – не уточнюють.

      The Guardian

      "Запланована провокація". Росія звинувачує Україну у координації з США та ЄС 

      Independent пише, що "і Порошенко, і Путін можуть отримати зиск від військового конфлікту в Азовському морі".

      Після бурхливої неділі в морі біля Криму здавалося, що Росія зробила занадто ризиковану ставку та програла. Яку б локальну військову перевагу вона не отримала від прямої військової конфронтації з Україною, наслідки стануть набагато серйознішими. Буде більше санкцій, серйозних санкцій, що призведе до подальшого негативного впливу на економіку,
      – сказано у виданні.

      Водночас Independent зазначає, що рішення адміністрації Порошенка ввести воєнний стан може "зіграти на руку Кремлю" – це дасть змогу владі РФ знову казати, що Україною керує "хунта".

      Видання припускає, що президент Порошенко може використати ситуацію для "здобуття короткострокової передвиборчої переваги".

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      Найсерйозніший конфлікт між РФ та Україною з 2014 року

      Financial Times назвало інцидент "найсерйознішою ескалацією між країнами після вторгнення Москви у 2014 році".

      Також видання уточнило, що цей інцидент випереджає зустріч G20 в Буенос-Айресі у вихідні, де президент Російської Федерації Володимир Путін збирається зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом. Також FT зазначає, що світова спільнота та Україна зокрема все ще чекають на реакцію американського президента з цього приводу.

      Financial Times

      Росія захопила українські кораблі після обстрілу

      New York Times називає дії Росії "різким поворотом у неоголошеній війні".

      Видання також зазначило, що "подія загрожує стати струсом для крихкої внутрішньої політики України".

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      Німецьке видання Spiegel назвало матеріал "Нервова війна у протоці".

      Москва і Київ мають конфлікт у Керченській протоці. Зараз ситуація загострюється через те, що російський спецназ обстріляв та захопив три українські кораблі,
      – сказано у публікації.

      Видання додає розшифровані записи переговорів українських військових з російськими, де українці вказують, що вони – неозброєні, а росіяни вимагають зупинитися, "інакше почнуть стріляти".

      Spiegel

      Нервова війна у протоці

      Spiegel згадує про попередні затримання Росією українських кораблів, розповідає про правові моменти поводження держав у водах Азовського моря та надає позиції обох сторін даного конфлікту.

      Азовське море і Керченська протока перебувають у спільному володінні Росії та України. Обидві держави мають право проводити перевірки. Договір, незважаючи на війну на Донбасі і анексію Криму, ще в силі. Однак, це, здається, тільки на папері, – резюмує видання.

      Про умови воєнного стану дивіться у відео: "Нам потрібна допомога": оприлюднено переговори військових моряків в Азовському морі

       
      Теги: Конфлікт в Азовському морі Новини політики Новини України Новини Росії Воєнний стан в Україні Статті Публікації ЗМІ
      Джерело: 24 канал
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