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Западные СМИ связали нового советника Трампа с Кремлем

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Джон Болтон
Джон Болтон / foreignpolicy.com

Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон имеет тесные контакты с организацией, которая тесно связана с "союзником Путина".

Об этом пишет "Голос Америки".

В частности, в 2013-м Болтон записал видеообращение к российской общественной организации "Право на оружие". Эта организация напрямую связана с Александром Торшиным, которого американские СМИ называют российским политиком и союзником Кремля.

Журналисты отметили, что "Право на оружие", которую помог основать Торшин, в течение долгих лет развивала отношения с чрезвычайно влиятельной американской организацией "Национальная стрелковая ассоциация".

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Видео Болтон записал в 2013-м – тогда, когда работал в подкомитете "НСА" по международным отношениям. На видео новый советник Трампа рассказал о праве на ношение оружия в США и поощрял русских учесть положительные стороны права на ношение оружия.

Взаимоотношения между "Правом на оружие" и "НСА" стали объектом внимания американских СМИ и специального прокурора США Мюллера, который якобы проверяет, не пыталось ли влиять российское правительство на политические процессы в США, используя "НСА".

Добавим, информация о видеообращение Болтона к русским и движению, возглавляемого близким к Кремлю Торшиным, который рассматривается как один из возможных каналов доступа России к Трампу, вызвало много критики со стороны демократов в США.

Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона и назначил новым главой Госдепа США Майка Помпео, возглавлявший ЦРУ. Трамп объяснил, что отправил Тиллерсона в отставку с поста госсекретаря США из-за того, что они серьезно расходились во взглядах на ядерную сделку с Ираном.

Кто такой Джон Болтон? Болтон –это опытный дипломат с консервативными взглядами. Он возглавлял постоянное представительство США при ООН с августа 2005 по декабрь 2006 года.

Теги: Новости политики Новости США
Источник: 24 Канал
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