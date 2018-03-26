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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО RYANAIR ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Західні ЗМІ пов’язали нового радника Трампа з Кремлем

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Джон Болтон
Джон Болтон / foreignpolicy.com

Радник з національної безпеки президента США Джон Болтон має тісні контакти з організацією, яка тісно пов’язана з "союзником Путіна".

Про це пише "Голос Америки".

Зокрема, у 2013-му Болтон записав відеозвернення до російської громадської організації "Право на зброю". Ця організація напряму пов'язана із Олександром Торшиним, якого американські ЗМІ називають російським політиком та союзником Кремля.

Журналісти зазначили, що "Право на зброю", яку допоміг заснувати Торшин, протягом тривалих років розвивала відносини із надзвичайно впливовою американською організацією "Національна стрілецька асоціація".

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Відео Болтон записав у 2013-му – тоді, коли працював у підкомітеті "НСА" з міжнародних відносин. На відео новий радник Трампа розповів про право на носіння зброї у США та заохочував росіян зважити на позитивні сторони права на носіння зброї.

Взаємини між "Правом на зброю" та "НСА" стали об'єктом уваги американських ЗМІ та спеціального прокурора США Мюллера, який нібито перевіряє, чи російський уряд не намагався впливати на політичні процеси у США, використовуючи "НСА".

Додамо, інформація про відео звернення Болтона до росіян та руху очолюваного близьким до Кремля Торшиним, який розглядається, як один із можливих каналів доступу Росії до Трампа, викликало зливу критики з боку Демократів у США.

Нагадаємо, 13 березня президент США Дональд Трамп звільнив Рекса Тіллерсона та призначив новим главою Держдепу США Майка Помпео, який очолював ЦРУ. Трамп пояснив, що відправив Тіллерсона у відставку з посади держсекретаря США через те, що вони серйозно розходилися у поглядах на ядерну угоду з Іраном.

Хто такий Джон Болтон? Болтон – це досвідчений дипломат з консервативними поглядами. Він очолював постійне представництво США при ООН з серпня 2005 по грудень 2006 року.

Теги: Новини політики Новини США
Джерело: 24 Канал
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