В западных областях Украины объявили воздушную тревогу
19 марта 2022 , 11:37Читати новину українською
В ряде западных областей Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены экстренного оповещения включили около 11:35.
О воздушной опасности сообщили органы местных властей. Поэтому немедленно спускайтесь в ближайшее укрытие, пишет 24 канал.
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В каких областях воздушная тревога
- Львовской,
- Ивано-Франковской,
- Ровенской,
- Хмельницкий,
- Волынский.
Находитесь в укрытии, пока не получите сообщение об отбое тревоги. Выходить на улицу раньше – небезопасно.
На тему – смотрите видео с брифинга Алексея Арестовича за 19 марта: