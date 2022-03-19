В западных областях Украины объявили воздушную тревогу

19 марта 2022 , 11:37
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В ряде западных областей Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены экстренного оповещения включили около 11:35.

О воздушной опасности сообщили органы местных властей. Поэтому немедленно спускайтесь в ближайшее укрытие, пишет 24 канал.

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В каких областях воздушная тревога

  • Львовской,
  • Ивано-Франковской,
  • Ровенской,
  • Хмельницкий,
  • Волынский.

Находитесь в укрытии, пока не получите сообщение об отбое тревоги. Выходить на улицу раньше – небезопасно.

На тему – смотрите видео с брифинга Алексея Арестовича за 19 марта:

Автор: Софія Мінджоса