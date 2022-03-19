Про повітряну небезпеку повідомили органи місцевої влади. Тому негайно спускайтеся в найближче укриття, пише 24 канал.
Важливо Росія змінила підхід до війни в Україні на стратегію виснаження, – Міноборони Британії
У яких областях повітряна тривога
- Львівській,
- Івано-Франківській,
- Рівненській,
- Хмельницькій,
- Волинській,
- Тернопільській.
За кілька хвилин сирени увімкнули також Київській та Житомирській областях.
Перебувайте в укритті доти, поки не отримаєте повідомлення про відбій тривоги. Виходити на вулицю раніше – небезпечно.
До теми дивіться відео з брифінгу Олексія Арестовича за 19 березня: