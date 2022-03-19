Про повітряну небезпеку повідомили органи місцевої влади. Тому негайно спускайтеся в найближче укриття, пише 24 канал.

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У яких областях повітряна тривога

Львівській,

Івано-Франківській,

Рівненській,

Хмельницькій,

Волинській,

Тернопільській.

За кілька хвилин сирени увімкнули також Київській та Житомирській областях.

Перебувайте в укритті доти, поки не отримаєте повідомлення про відбій тривоги. Виходити на вулицю раніше – небезпечно.

До теми дивіться відео з брифінгу Олексія Арестовича за 19 березня: