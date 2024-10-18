Ядерного джина выпустили из бутылки

После того, что произошло с Украиной, все, кто раньше сомневался, теперь гарантированно решили получить свое ядерное оружие. Заявлять об этом никто не будет, но будут предпринимать усилия. И, наверное, уже это делают.

В мире сейчас нет альтернативы ядерному оружию

Никаких аргументов против получения собственного ядерного оружия различными странами больше не существует, есть только момент способности реализовать замысел и вопрос динамики этого процесса.

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Аргументов нет – потому что нет альтернативы. Нет способа обеспечить свою безопасность, кроме создания непомерных рисков для тех, кто не готов их принять.

Эта нехитрая мысль доносится до наших партнеров с февраля 2022 года. А до февраля отмечали, какая возникнет ситуация, если на Россию не повлияют. И ситуация возникла.

Более того, зимой 2024 года штатный вестник апокалипсиса Сергей Караганов продвинул идею: Россия должна раздать ядерное оружие лояльным странам. Контролируемое распространение ядерного оружия – это конфета, которую Кремль имеет, а Запад – нет. Одна из ипостасей БРИКС – клуб незападных обладателей и претендентов на ядерное оружие.

Остановить эту эпидемию может только:

показательная расправа над ядерным террористом Владимиром Путиным и его пособниками,

а также установление международного контроля над ядерным арсеналом России.

В Вашингтоне и мировых столицах это прекрасно осознают. Другого пути нет!

Непривлекательная модель, которую предлагает Запад

Сейчас кто-то на Западе может начать осуждать Украину за обозначение вилки "НАТО или ядерное оружие". Хотя ни одного аргумента, почему Украина не должна формулировать проблему так, у них нет.

Если одернуть жертву агрессии (и тем более если шантажировать прекращением помощи) – это не поможет, а наоборот – только подтолкнет усилия претендентов на ядерное оружие.

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В НАТО нельзя, ядерного оружия нельзя, можно только героически умереть – это очень непривлекательная модель.

Не вижу ничего плохого в том, что ядерное оружие обозначили как возможную (подчеркиваю – не обязательную, а возможную) политическую цель для Украины. При условии национального консенсуса и последовательного вложения усилий как не при этом президенте, то при следующем или через одного, Украина точно сможет эту задачу решить.

Запад ждут сложные решения

Теперь это будет частью политической дискуссии не у нас. И знаете, что самое драматичное для партнеров? Если Украина проиграет и возникнет какая-то подконтрольная России группировка, она аж бегом станет номинально ядерной с помощью Москвы.

Важно Инфантилизм уже достал, или действительно ли наши партнеры "такие плохие"

То есть говорится уже давно не о нашей стране. Ядерного джина из бутылки выпустили. Чтобы его контролировать – нужны адекватные действия.

Но сама мысль, что придется решать такие действительно глобальные вопросы, вызывает нервную дрожь у тех, кто этим должен заниматься. Это видно. Теперь это их вопрос, не Украины. Мы можем или помочь, или усугубить их положение. Пусть что-то предлагают, потому что смотрит весь мир.