Запасов газа на Луганщине осталось на 2 месяца, – Гайдай

Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области критическая нехватка газа. Запасов хватит примерно на 2 месяца.

Газ остался только в магистральных трубах. Снабжение перекрыли даже на входе в Донецкую область. Об этом глава Луганской ОВА сообщил 16 мая.

Обратите внимание Обстрелы Одессы и Николаева и вражеская ДРГ на границе Сумщины: основное за 82 день войны

Газ перекрыт уже даже на входе в Донецкую область: мы еще продержимся где-то два месяца на остатках, которые есть в магистральных трубах,

– написал Гайдай.

На данный момент газоснабжение остается только в некоторых микрорайонах городов и части сел Луганской области.

Известно, что Россия заблокировала поставки газа из Украины потребителям Луганской и Донецкой областей. Кроме того, во временно оккупированном Новопскове зафиксировали, что россияне воруют имеющийся газ.

Донецкая область тоже может остаться без газа

14 мая стало известно, что Донецкая область, в частности, Краматорск, могут остаться без газа. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.

Дело в том, что на временно оккупированных территориях Украины несанкционированно перекрыт один из транзитных газопроводов, а также внутренний магистральный газопровод.

Но Гончаренко подчеркнул, что предприятие уже ищет пути решения этой проблемы. В то же время, он рекомендует жителям Донецкой области подготовиться к ограничениям поставки газа. Пока такая возможность есть – приобрести электрические приборы.

Россия сосредоточится на битве за Северодонецк

Оккупанты, скорее всего, планируют сосредоточиться на битве за Северодонецк. Они, таким образом, хотят выйти на границы Луганской области. Донецкая же – пока не в приоритете. Об этом сообщил американский аналитический центр ISW.

По данным Института, оккупанты продолжают координировать усилия по захвату Северодонецка с севера и юга, что приведет к меньшему окружению украинских войск, чем ожидалось изначально.

Российские войска также меньше продвигаются в Славянск из Изюма. Это, вероятно, связано с тем, что у российских войск могли закончиться боеспособные резервисты. Россия вынуждает свое военное командование объединять солдат из частных военных компаний в якобы регулярные армейские подразделения и морскую пехоту.