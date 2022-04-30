Запасов все меньше: россиянам приходится перемещать в Украину ракеты с других направлений, – СМИ

Российские военные ежедневно выпускают по Украине ракеты, поэтому их становится все меньше. Поэтому для продолжения войны против нашего государства, стране-агрессору приходится стягивать ракеты с других направлений.

Западные чиновники подчеркивают, что Россия уже испытывает дефицит высокоточных ракет. Более того, заводы, которые занимались их выпуском, банально не успевают выпускать столько вражеского оборудования, сколько необходимо.

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Высокоточные ракеты в России заканчиваются

Напомним, что санкции, наложенные на Россию с начала полномасштабной войны, также имеют свое влияние. Страна-агрессор испытала немалые трудности в обеспечении себя оружием. А имеющегося, как оказалось, недостаточно, чтобы завоевать Украину. Поэтому в России буквально вынуждены стягивать со всех уголков ракеты, чтобы продолжить воевать с нашим государством.

Их запасы ограничены, они иссякают, и мы видим, что им приходится перемещать ракеты "Калибр" с других стратегических направлений, где они могут храниться. Это дает некоторые признаки того, что их запасы высокоточного оружия сокращаются.

– подчеркнул один из западных чиновников.

Санкции продолжают давать результат

Так, один из официальных представителей США подчеркнул, что Россия не только испытывает проблемы с "качеством промышленной базы". Она еще и испытывает незаурядные трудности, связанные с санкциями. Ограничения, наложенные на страну-агрессор, оказывают негативное влияние на ее возможность обеспечить себя необходимым вооружением.

Весь мир помогает Украине.

И пока Россия вынуждена искать, где взять новые ракеты, Украина получает вооружение от всего цивилизованного мира. Так, например, администрация Джо Байдена планирует выделить Украине еще 33 миллиарда долларов финансовой помощи. Она позволит нашему государству более эффективно противостоять российской агрессии.

Это интересно: в Пентагоне сообщили о том, что Россия уже отстает от своих планов по захвату Донбасса. Более того, стране-агрессору не удалось соединить север с югом, как она планировала в начале.

На самом деле они и близко не подходят к тому, чтобы соединить север с югом, поскольку украинцы продолжают сопротивляться,

– подчеркнул высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

Российские военные буквально разбиваются о жесткое сопротивление украинцев. Следовательно, в США считают наступление военных страны-агрессора медленным, а также неравномерным.

Кафиры продолжают обстреливать Украину ракетами

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины страна-агрессор нанесла 1 900 ракетных ударов по нашему государству.

К счастью, большинство из вражеских ракет удается сбивать. Этому способствует профессионализм Сил ПВО.

Отметим, что командующий Воздушными силами подчеркнул, что Украине необходимы современные ЗРК. Речь идет о комплексах среднего и большого радиусов действия. Также наше государство нуждается в новейших истребителях. Все это вместе позволит самостоятельно закрывать небо.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что у России еще есть запасы комплектующих, с помощью которых можно строить новые ракеты. Но, учитывая ту скорость, с которой эти ракеты запускают, страна-агрессор просто не успевает выпускать новые.

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