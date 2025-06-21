В ГУР рассказали, сколько максимально дронов Россия может запускать за одни сутки
- Россия имеет тысячи дронов типа Shahed-136 и их имитаторов.
- Максимально за сутки россияне могут запускать по Украине до 500 беспилотников.
Страна-агрессор Россия имеет на вооружении тысячи ударных БПЛА типа Shahed-136 и имитаторов. Максимально за сутки вражеские войска могут запускать по Украине до 500 дронов.
Об этом говорится в ответе ГУР МО Украины на запрос издания "РБК-Украина", пишет 24 Канал.
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Сколько БПЛА Россия может запускать за сутки
Согласно данным военной разведки, по состоянию на 15 июня в России было более 6 тысяч ударных БПЛА типа "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпия-А1", а также более 6 тысяч имитаторов ("Гербера").
На сегодня, по оценке ГУР, Россия может производить до 170 таких дронов в сутки – ударных и имитаторов.
При этом до конца этого года Москва планирует нарастить производство этих БПЛА до 190 единиц в день.
По информации ГУР, Россия способна запускать до 300 ударных БПЛА за одни сутки, однако если учитывать имитаторы – максимальное количество может достигать 500 единиц.
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К слову, Россия в ночь на 21 июня в очередной раз била дронами по украинским городам.
Так, оккупанты атаковали 272 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово; Чауда – ТОТ Крым.
Также этой ночью враг запускал еще и ракеты.