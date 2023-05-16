Как Князев договаривался о взятках: в НАБУ слили запись разговора судьи с сообщниками

Антикоррупционное бюро (НАБУ) опубликовало слитный разговор уже экспредседателя Верховного суда Всеволода Князева с его сообщниками. На записях слышно, какие действия кто предпринимал и как проходила сама передача, чтобы никто не "спалил".

В бюро отметили, что после того, как детективы получили информацию о существовании преступной группировки в судебной ветви власти и ее высшем руководстве, они реализовали операцию под прикрытием.

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Выявить схему удалось благодаря проникновению детектива НАБУ под прикрытием внутрь преступной группировки.

А эпизод с "вознаграждением" для Председателя Верховного Суда связан с принятием судом решения в интересах владельца группы "Финансы и кредит".

Это объединение, по данным следствия, было использовано для прикрытия преступной деятельности: участники группировки договаривались с судьями о принятии решений в пользу их "клиентов" за "вознаграждение" под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения.

"Слитые" записи в процессе договоров Князева с сообщниками: видео

Бюро также воспроизвело хронологию событий:

март – апрель 2022 г. – договоренность между акционером, адвокатом и председателем Верховного Суда;

15 марта заседание по делу акционера переносят;

19 апреля суд принимает решение в пользу бизнесмена;

1 мая глава ВС дает указание разделить деньги;

3 мая – первый транш взятки в 1,35 миллиона долларов.

На записи разговора главы ВС с его доверенным лицом собеседник Князева вспоминает фамилию Жеваго, который "дает кейсы какие-нибудь".

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К слову, Бизнесмен Жеваго отрицает свою причастность к многомиллионной взятке.



Беседа Князева с сообщниками / Скриншот с видео

Главное о взяточничестве уже бывшего главы ВС

16 мая украинские силовики заявили, что Всеволод Князев и еще один человек задержан. Чтобы возбудить против председателя Верховного суда уголовное дело и арестовать, его необходимо согласие Высшего совета правосудия, а также антикоррупционные ведомства намерены направить соответствующее обращение.

В НАБУ также опубликовали фотографию изъятой взятки — большое количество наличных денег в пачках купюр по 100 долларов разложены на диване.

16 мая Верховный Суд выразил недоверие Князеву – его уволили с должности главы суда досрочно, но он все еще остается судьей до решения Высшего совета правосудия.