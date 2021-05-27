Что роднит Медведчука и Порошенко

В эти дни произошли ряд событий и дискуссий, на которые хочу отреагировать. Пожалуй, больше всего дискуссий по поводу второй части журналистского расследования Бигуса по записям разговоров Медведчука.

Поскольку главная тема второго выпуска сериала Бигуса по Медведчуку посвящена и Порошенко (точнее, связям между Порошенко и Медведчуком), резонанс был обеспечен.

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Я, наконец-то, нашел время посмотреть обе части расследования. Согласен с некоторыми критиками, что лучше слушать первоисточник (то есть сами записи разговоров Медведчука). Меньше будет отвлекающих факторов в виде визуального антуража и эмоциональных комментариев журналистов.

Но это дело вкуса.

Мне вся эта история интересна как прекрасная иллюстрация механики нашей политики. Хотите понимать, как работает наша политика за кулисами, вне телекамер, вне внимания широкой публики, изучайте записи разговоров Медведчука.

Все эти телефонные "терки", согласования встреч и общих вопросов – вот она "колбасная фабрика" нашей политики, вот где готовится "сосисочный фарш", который нам потом подают в виде красивого публичного продукта – законопроектов, политических заявлений, партийных коалиций, Минских соглашений, и т.д. и т.п. Конечно, все это готовится не только по телефону, но и в ресторанах, в загородных домах (раньше и в саунах), и в начальственных кабинетах.

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Важны не места и способы, а сама "кухня" – как это делается.

Вот что надо исследовать академическим политологам, а не только адаптировать теории западных коллег к нашим условиям.

Информация об активных контактах Медведчука и Порошенко для меня не стала откровением. Слухов на эту тему, и косвенных подтверждений таких контактов было много и раньше. Но одно дело слухи, а другое – фактологический материал.

Однако даже меня впечатлила регулярность их контактов и сама возможность прямого доступа Медведчука к Президенту Порошенко. Дело в том, что все, кто сталкивался с реальной политикой, знают, как непросто получить возможность даже короткой встречи с "первым лицом".

Неважно кто был Президентом – Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко или Зеленский – эта проблема существовала всегда. А здесь мы видим эксклюзивный и регулярный доступ "частного лица" к главе государства. И обсуждаются при этом не только темы конфликта на Донбассе. Попутно отмечу, что роднит Медведчука и Порошенко – оба и политики и бизнесмены одновременно. Обе эти деятельности у них неразделимы, это две стороны их образа и смысла жизни.

В этом смысле они оба – яркие образцы постсоветской политики.

Что меня также несколько удивило – а вот к Путину такого же прямого и регулярного доступа у Медведчука не было. Многочисленные записи разговоров Медведчука с высокопоставленными российскими чиновниками развенчивают миф о прямой связи между Медведчуком и Путиным.

Да, из всех украинских политиков Медведчук был ближе всего к Путину, был главной ставкой Кремля в Украине. Поэтому удаление Медведчука из украинской политики очень важно для уменьшения влияния России на Украину. Но не стоит преувеличивать степень близости Медведчука к Путину, а следовательно, и степень влияния самого Медведчука. И в этом смысле записи разговоров Медведчука также очень полезный источник.