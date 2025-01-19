"Описывают боевой опыт и трудности": WP изучили тайник с документами солдат КНДР

Журналисты получили доступ к северокорейским документам из тайника, который бойцы ВСУ обнаружили на Курщине. Эти записки демонстрируют образ мышления бойцов КНДР и как они приспосабливаются к условиям современной войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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О чем шла речь в записках корейцев, воюющих в Курской области

Американский филантроп Амед Хан показал журналистам отдельный тайник северокорейских документов, которые, по его словам, украинские войска захватили в Курске, а он позже перевел.

Документы, набранные на корейском языке, свидетельствуют о том, что северокорейские войска детально записывают свой боевой опыт и, похоже, используют опыт на поле боя, чтобы лучше понять новые технологии. Корейцы, похоже, учатся на своих ошибках. В современной войне, где в режиме реального времени проводятся разведка и удары беспилотников, неспособность разбить боевые группы на меньшие отряды по два-три члена может привести к значительным потерям от вражеских беспилотников и артиллерии,

– говорится в одном из документов. В документах, найденных в тайнике, "критически описывается поведение некоторых северокорейских солдат, говорится о том, что они убили нескольких украинских солдат, которые попытались сдаться, – такая тактика, похоже, разозлила украинцев и в конце концов "затянула бой".