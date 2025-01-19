"Описывают боевой опыт и трудности": WP изучили тайник с документами солдат КНДР

Американский филантроп Амед Хан показал журналистам отдельный тайник северокорейских документов, которые, по его словам, украинские войска захватили в Курске, а он позже перевел.
Документы, набранные на корейском языке, свидетельствуют о том, что северокорейские войска детально записывают свой боевой опыт и, похоже, используют опыт на поле боя, чтобы лучше понять новые технологии. Корейцы, похоже, учатся на своих ошибках.
В современной войне, где в режиме реального времени проводятся разведка и удары беспилотников, неспособность разбить боевые группы на меньшие отряды по два-три члена может привести к значительным потерям от вражеских беспилотников и артиллерии,
– говорится в одном из документов.
В документах, найденных в тайнике, "критически описывается поведение некоторых северокорейских солдат, говорится о том, что они убили нескольких украинских солдат, которые попытались сдаться, – такая тактика, похоже, разозлила украинцев и в конце концов "затянула бой".
Украинские спецназовцы же показали журналистам список из 23 корейских и русских фраз и рукописные новогодние письма, которые корейцы писали Ким Чен Ыну. The Wassington Post отмечают, что у одного из погибших северокорейских бойцов обнаружили клочок бумаги с фразами "Сопротивление бесполезно", "Сдавайтесь", "Вы все окружены", напечатанными на корейском языке с грубой русской транслитерацией.
Список с фразами корейцев на Курщине / The Wassington Post
Также им продемонстрировали бронежилеты, снаряжение, аптечки, военные билеты, лопату, нож украинского производства, и две современные российские штурмовые винтовки, которые изъяли у мертвых корейских солдат.
"Россияне были гораздо хуже оснащены. Русские пытались похвастаться перед северокорейцами", – говорит один из военных.